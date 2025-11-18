Secondo quanto riferito ai microfoni di TuttoJuve dal giornalista tedesco Christian Falk, la Juventus avrebbe messo nel mirino Serge Gnabry, esterno offensivo tedesco che in estate potrebbe finire sul mercato dei parametri zero.

Falk: 'Confermo che il club bianconero è interessato a Gnabry'

Il giornalista tedesco Christian Falk è intervenuto ai microfoni del portale TuttoJuve parlando di una pista di calciomercato che potrebbe legare il club bianconero al Bayern Monaco: "Sì, la Juventus è interessata a Gnabry. Il tedesco è attualmente in buona forma e sarà disponibile a parametro zero in estate.

Questo lo rende appetibile per molte squadre, anche il Liverpool dalle notizie in mio possesso sta monitorando la sua situazione. La verità è che il giocatore vorrebbe rimanere al Bayern, ma i bavaresi non vogliono più pagargli l'ingaggio da 17/19 milioni di euro".

Falk ha analizzato il possibile inserimento di Serge Gnabry nella Juventus, sottolineando come l’esterno tedesco abbia alternato negli anni prestazioni di livello internazionale a periodi meno brillanti, nei quali non riusciva a mantenere uno standard adeguato nemmeno per la Bundesliga. Secondo Falk, tuttavia, nelle uscite più recenti il giocatore ha raggiunto una maggiore continuità e maturità, incrementando anche il contributo in fase difensiva, anche grazie alll’impostazione introdotta dal nuovo tecnico Vincent Kompany.

In queste condizioni, ritiene che Gnabry potrebbe rappresentare un rinforzo di valore per il campionato italiano.

Riguardo a Leon Goretzka, Falk ha evidenziato una situazione contrattuale simile a quella di Gnabry: il centrocampista è anch’egli in scadenza e percepisce uno stipendio comparabile a quello del compagno di squadra. Pur non essendo disposto a sostenere costi eccessivi, il Bayern non starebbe valutando una cessione nella sessione invernale.

Il giornalista ha inoltre osservato che la Juventus sembra oggi particolarmente interessata a diversi profili legati al club bavarese, citando tra gli altri Josip Stanisic e Sacha Boey come ulteriori nomi presenti sul taccuino bianconero.

Gnaby, estro e fantasia al servizio di una velocità supersonica

Serge Gnabry è uno degli esterni offensivi più completi e imprevedibili del panorama europeo. La sua forza risiede nella combinazione tra esplosività fisica, abilità nel dribbling e capacità di attaccare la profondità con grande tempismo. Dotato di una tecnica sopraffina, Gnabry sa creare superiorità numerica sia partendo largo sia accentrandosi per convergere sul suo potente piede destro, con cui è in grado di calciare da fuori area con notevole precisione. La sua duttilità gli consente di agire su entrambe le fasce e anche da seconda punta, caratteristica che lo rende un’arma tattica preziosa per qualsiasi allenatore.