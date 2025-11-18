Nelle scorse ore, il giornalista Matteo Moretto è intervenuto ai microfoni della trasmissione Juventibus e parlando del mercato che potrebbe fare la Vecchia Signora, ha sottolineato come il club bianconero segua da tempo Rodrigo Mendoza, giovane centrocampista dell'Elche.

Juventus, Moretto: 'I bianconeri seguono da tempo Mendoza dell'Elche'

Il giornalista Matteo Moretto è intervenuto ai microfoni di Juventibus e parlando del mercato dei bianconeri ha detto: "Mendoza dell'Elche è un calciatore che stanno seguendo da tempo. Da quello che mi risulta, hanno inviato più di uno scout a valutare da vicino il ragazzo.

L'agenzia che cura gli interessi del giocatore ha ottimi rapporti con l'Italia, soprattutto con il Napoli. Parliamo di un ragazzo forte, ma al di là di questo, credo che almeno nel nostro campionato ci siano delle società più avanti della Juventus".

Moretto, restando sul tema mercato, ha poi aggiunto: "Sicuramente per gennaio la Juventus vuole prendere un calciatore di esperienza in mezzo al campo, poi a giugno verrà fatto il vero investimento in quel reparto. In ogni caso, i bianconeri stanno cercando un elemento che possa alzare il livello di personalità, perché non vedo tanti leader nello spogliatoio della Vecchia Signora. Xhaka? È una notizia sulla quale devo indagare e quindi non mi voglio esporre in tal senso".

Il giornalista, uscendo dall'argomento mercato ma restando sulla Juve, ha poi continuato: "Credo che la situazione di Yildiz sia molto diversa da quella di Vlahovic, perché i rapporti tra il serbo e Comolli sono complicati. Capiremmo poi in primavera se la questione tra le parti si potrà davvero sbloccare, ma io non sarei così ottimista per il rinnovo come lo sono tanti altri. Per quanto riguarda il turco, invece, mi aspetto che ci sia un'accelerata entro la fine della stagione in corso".

Infine, parlando dell'ad della Juve, Moretto ha detto: "Comolli con i giornalisti non ha un grande rapporto: l'ho studiato molto e quando è arrivato alla Juventus sapevo già dei suoi trascorsi. Lui aveva già sfiorato il Milan nel recente passato, poi però i rossoneri hanno scelto di intraprendere altre strade.

Che tipo di dirigente è? Uno molto metodico, molto legato alle statistiche e a un determinato mondo che secondo me in Italia ancora non è molto sviluppato. Quindi vediamo se il suo lavoro porterà dei frutti concreti".

Mendoza, un centrocampista moderno

Rodrigo Mendoza è un giovane centrocampista centrale emergente dell’Elche, dotato di visione tattica matura e un’ottima capacità di lettura del gioco nonostante la giovane età. È un giocatore ordinato nella distribuzione del pallone, capace di gestire tempi e spazi con tranquillità: predilige passaggi corti e precisi, ma sa anche aprirsi per dirigere la manovra da mediano. La sua struttura fisica gli permette inoltre di essere efficace nel recupero palla e nei contrasti, senza rinunciare a una buona tecnica.