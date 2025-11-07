Everton e Fulham si preparano a sfidarsi nella 11ª giornata di Premier League il prossimo sabato 8 novembre, con inizio fissato per le 16 al Hill Dickinson Stadium di Liverpool. I Toffees, reduci da prestazioni altalenanti, cercano punti preziosi tra le mura amiche per risalire la classifica, mentre i Cottagers sperano di strappare un risultato positivo in trasferta.

Le probabili formazioni di Everton e Fulham

Everton (4-2-3-1): Pickford; Keane, Tarkowski, Mykolenko, O'Brien; Garner, Gueye; Dewsbury-Hall, Grealish, McNeil; Barry.

Fulham (4-2-3-1): Leno; Bassey, Andersen, Sessegnon, Tete; Berge, Iwobi; King, Santos, Wilson; Jiménez.

Quote di Everton-Fulham: Toffees favoriti

I bookmaker vedono l'Everton leggermente favorito per la vittoria in questo scontro di Premier League. William Hill quota la vittoria dell'Everton a 2.15, il pareggio a 3.25 e il successo del Fulham a 3.30. Bet365 offre quote analoghe, con la vittoria interna dei Toffees a 2.20, un pareggio a 3.30 e un successo in trasferta dei Cottagers a 3.40.

Focus sui giocatori chiave: Dewsbury-Hall e Wilson

Kiernan Dewsbury-Hall è un perno del centrocampo dell'Everton.

Nelle sue nove apparizioni in questo inizio di stagione, ha mostrato qualità sia in fase di costruzione che di interdizione. Con 278 passaggi completati e 16 passaggi chiave, Dewsbury-Hall è un catalizzatore del gioco dei Toffees. Ha anche contribuito con una rete e un assist; tuttavia, deve stare attento alla sua disciplina, accumulando già 5 cartellini gialli.

Nel campo opposto, Harry Wilson si dimostra un elemento fondamentale per il Fulham. Nonostante le difficoltà della squadra, con 2 gol e una notevole visione di gioco, evidenziata da 8 passaggi chiave, Wilson rimane una minaccia costante sulla trequarti. Le sue capacità di dribbling e il fiuto per l'opportunità offensiva (4 tiri in porta sui 13 tentati) faranno da contraltare alla compattezza difensiva dei padroni di casa.