Everton e Fulham si preparano a sfidarsi nella 11ª giornata di Premier League il prossimo sabato 8 novembre, con inizio fissato per le 16 al Hill Dickinson Stadium di Liverpool. I Toffees, reduci da prestazioni altalenanti, cercano punti preziosi tra le mura amiche per risalire la classifica, mentre i Cottagers sperano di strappare un risultato positivo in trasferta.

Le probabili formazioni di Everton e Fulham

Everton (4-2-3-1): Pickford; Keane, Tarkowski, Mykolenko, O'Brien; Garner, Gueye; Dewsbury-Hall, Grealish, McNeil; Barry.

Fulham (4-2-3-1): Leno; Bassey, Andersen, Sessegnon, Tete; Berge, Iwobi; King, Santos, Wilson; Jiménez.

Quote di Everton-Fulham: Toffees favoriti

I bookmaker vedono l'Everton leggermente favorito per la vittoria in questo scontro di Premier League. William Hill quota la vittoria dell'Everton a 2.15, il pareggio a 3.25 e il successo del Fulham a 3.30. Bet365 offre quote analoghe, con la vittoria interna dei Toffees a 2.20, un pareggio a 3.30 e un successo in trasferta dei Cottagers a 3.40.

England Flag
Premier League
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Arsenal
10
8
1
1
18 / 3
15
25
W
W
W
W
W
2
Manchester City
10
6
1
3
20 / 8
12
19
W
L
W
W
W
3
Liverpool
10
6
0
4
18 / 14
4
18
W
L
L
L
L
4
Sunderland
10
5
3
2
12 / 8
4
18
D
W
W
L
W
5
Bournemouth
10
5
3
2
17 / 14
3
18
L
W
D
W
D
6
Tottenham
10
5
2
3
17 / 8
9
17
L
W
L
W
D
7
Chelsea
10
5
2
3
18 / 11
7
17
W
L
W
W
L
8
Manchester United
10
5
2
3
17 / 16
1
17
D
W
W
W
L
9
Crystal Palace
10
4
4
2
14 / 9
5
16
W
L
D
L
W
10
Brighton
10
4
3
3
17 / 15
2
15
W
L
W
D
W
11
Aston Villa
10
4
3
3
9 / 10
-1
15
L
W
W
W
W
12
Brentford
10
4
1
5
14 / 16
-2
13
L
W
W
L
W
13
Newcastle
10
3
3
4
10 / 11
-1
12
L
W
L
W
L
14
Everton
10
3
3
4
10 / 13
-3
12
D
L
L
W
D
15
Fulham
10
3
2
5
12 / 14
-2
11
W
L
L
L
L
16
Leeds
10
3
2
5
9 / 17
-8
11
L
W
L
L
D
17
Burnley
10
3
1
6
12 / 19
-7
10
L
W
W
L
L
18
West Ham
10
2
1
7
10 / 21
-11
7
W
L
L
L
D
19
Nottingham Forest
10
1
3
6
7 / 19
-12
6
D
L
L
L
L
20
Wolves
10
0
2
8
7 / 22
-15
2
L
L
L
D
D

Focus sui giocatori chiave: Dewsbury-Hall e Wilson

Kiernan Dewsbury-Hall è un perno del centrocampo dell'Everton.

Nelle sue nove apparizioni in questo inizio di stagione, ha mostrato qualità sia in fase di costruzione che di interdizione. Con 278 passaggi completati e 16 passaggi chiave, Dewsbury-Hall è un catalizzatore del gioco dei Toffees. Ha anche contribuito con una rete e un assist; tuttavia, deve stare attento alla sua disciplina, accumulando già 5 cartellini gialli.

Nel campo opposto, Harry Wilson si dimostra un elemento fondamentale per il Fulham. Nonostante le difficoltà della squadra, con 2 gol e una notevole visione di gioco, evidenziata da 8 passaggi chiave, Wilson rimane una minaccia costante sulla trequarti. Le sue capacità di dribbling e il fiuto per l'opportunità offensiva (4 tiri in porta sui 13 tentati) faranno da contraltare alla compattezza difensiva dei padroni di casa.
