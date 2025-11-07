Il Tottenham è pronto ad accogliere il Manchester United in una sfida che promette scintille nell’11ª giornata della Premier League 2025/26. L’incontro è in programma sabato 8 novembre alle 13:30 al Tottenham Hotspur Stadium di Londra, dove si prevede il tutto esaurito.

Entrambe le squadre puntano a consolidare la propria posizione in classifica: il Tottenham cerca continuità davanti ai propri tifosi, mentre i Red Devils vogliono tenere vivo il passo verso le zone europee.

Quote di Tottenham-Manchester United: i bookmaker favoriscono di poco gli ospiti

Le quote dei bookmaker indicano un leggero vantaggio per il Manchester United in vista della sfida di Londra.

Su William Hill, la vittoria dei Red Devils è proposta a 2.40, il pareggio a 3.40 e il successo casalingo del Tottenham a 2.75. Valori molto simili anche su Bet365, dove il “2” dello United è offerto a 2.45, la X a 3.60 e il segno “1” degli Spurs a 2.70. Numeri che confermano l’equilibrio della vigilia e la difficoltà di una sfida aperta a ogni risultato, con lo United leggermente avanti ma il Tottenham pronto a sfruttare il calore del proprio pubblico.

Le statistiche dei giocatori chiave: Kudus, Sarr e Cunha sotto i riflettori

Mohammed Kudus, attaccante ghanese del Tottenham, si sta affermando come una delle pedine più importanti nello scacchiere offensivo degli Spurs.

In questa stagione ha collezionato 10 presenze e 875 minuti complessivi, contribuendo attivamente alla manovra offensiva e confermando la sua duttilità tra trequarti e attacco.

A centrocampo, Pape Matar Sarr continua a essere un punto di riferimento per equilibrio e intensità. Il senegalese ha disputato 9 partite in Premier League per un totale di 483 minuti, mostrando solidità e grande applicazione tattica nelle due fasi di gioco.

Per quanto riguarda il Manchester United, Matheus Cunha ha messo insieme 9 presenze e 613 minuti, trovando la via del gol una volta. Il brasiliano rimane una delle armi più dinamiche nello scacchiere offensivo dei Red Devils, grazie alla sua capacità di muoversi tra le linee e creare spazi per i compagni.