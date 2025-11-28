La sfida tra Getafe ed Elche, valida per la quattordicesima giornata della La Liga, si terrà stasera venerdì 28 novembre alle ore 21 presso il Coliseum di Getafe. La partita rappresenta un'occasione importante per entrambe le formazioni che cercano di risollevare le proprie sorti nel campionato spagnolo, con il Getafe che parte leggermente favorito.

Spain Flag
La Liga
Giornata 14
28/11/2025 21:00
Getafe
VS
Elche
29/11/2025 14:00
Maiorca
VS
Osasuna
29/11/2025 16:15
Barcellona
VS
Alaves
29/11/2025 18:30
Levante
VS
Athletic Bilbao
29/11/2025 21:00
Atletico Madrid
VS
Oviedo
30/11/2025 14:00
Real Sociedad
VS
Villarreal
30/11/2025 16:15
Siviglia
VS
Real Betis
30/11/2025 18:30
Celta Vigo
VS
Espanyol
30/11/2025 21:00
Girona
VS
Real Madrid
01/12/2025 21:00
Rayo Vallecano
VS
Valencia

Quote della partita: Getafe leggermente favorito

I bookmaker indicano una leggera preferenza per il Getafe.

William Hill quota la vittoria del Getafe a 2.20, il pareggio a 2.80 e il successo dell'Elche a 3.75. Bet365 presenta quote simili: vittoria del Getafe a 2.25, pareggio a 2.88 e successo esterno dell'Elche a 3.80. La sfida promette quindi equilibrio, ma con un lieve vantaggio madrista.

Spain Flag
La Liga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Real Madrid
13
10
2
1
28 / 12
16
32
D
D
W
W
W
2
Barcellona
13
10
1
2
36 / 15
21
31
W
W
W
L
W
3
Villarreal
13
9
2
2
26 / 11
15
29
W
W
W
W
D
4
Atletico Madrid
13
8
4
1
25 / 11
14
28
W
W
W
W
W
5
Real Betis
13
5
6
2
20 / 14
6
21
D
D
W
L
D
6
Espanyol
13
6
3
4
17 / 16
1
21
W
L
L
W
W
7
Getafe
13
5
2
6
12 / 15
-3
17
L
L
W
W
L
8
Athletic Bilbao
13
5
2
6
12 / 17
-5
17
L
W
L
L
D
9
Real Sociedad
13
4
4
5
17 / 18
-1
16
W
D
W
W
D
10
Elche
13
3
7
3
15 / 16
-1
16
D
D
L
L
D
11
Siviglia
13
5
1
7
19 / 21
-2
16
L
W
L
L
L
12
Celta Vigo
13
3
7
3
16 / 18
-2
16
W
L
W
W
D
13
Rayo Vallecano
13
4
4
5
12 / 14
-2
16
D
D
L
W
W
14
Alaves
13
4
3
6
11 / 12
-1
15
L
L
W
L
D
15
Valencia
13
3
4
6
12 / 21
-9
13
W
D
L
L
D
16
Maiorca
13
3
3
7
13 / 20
-7
12
L
W
L
D
W
17
Osasuna
13
3
2
8
10 / 16
-6
11
L
L
D
L
L
18
Girona
13
2
5
6
12 / 25
-13
11
D
W
L
D
L
19
Levante
13
2
3
8
16 / 24
-8
9
L
L
L
D
L
20
Oviedo
13
2
3
8
7 / 20
-13
9
D
L
D
D
L

Le statistiche dei giocatori chiave

Borja Mayoral, attaccante di riferimento del Getafe, ha giocato 10 partite in questa stagione, segnando 4 gol e fornendo un assist.

Con una valutazione media di 6.88, Mayoral è un pericolo costante per le difese avversarie, preciso nei suoi 6 tiri nello specchio su altrettanti tentativi.

André Silva, punta di diamante dell'Elche, ha finora segnato 4 gol in 12 presenze, mettendo in evidenza la sua capacità realizzativa con 16 tiri totali, di cui 8 in porta. Silva, con una valutazione di 6.92, si presenta come un elemento chiave del gioco offensivo di Elche.

Per il Getafe, anche il giovane Adrian Liso si è fatto notare con tre gol in 10 apparizioni e una valutazione media di 6.63.

Infine, non si può dimenticare Alex Sancris, che pur essendo stato impiegato principalmente come sostituto, ha saputo dare il suo contributo con un assist in 213 minuti di gioco.
© RIPRODUZIONE VIETATA