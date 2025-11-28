La sfida tra Getafe ed Elche, valida per la quattordicesima giornata della La Liga, si terrà stasera venerdì 28 novembre alle ore 21 presso il Coliseum di Getafe. La partita rappresenta un'occasione importante per entrambe le formazioni che cercano di risollevare le proprie sorti nel campionato spagnolo, con il Getafe che parte leggermente favorito.
Quote della partita: Getafe leggermente favorito
I bookmaker indicano una leggera preferenza per il Getafe.
William Hill quota la vittoria del Getafe a 2.20, il pareggio a 2.80 e il successo dell'Elche a 3.75. Bet365 presenta quote simili: vittoria del Getafe a 2.25, pareggio a 2.88 e successo esterno dell'Elche a 3.80. La sfida promette quindi equilibrio, ma con un lieve vantaggio madrista.
Le statistiche dei giocatori chiave
Borja Mayoral, attaccante di riferimento del Getafe, ha giocato 10 partite in questa stagione, segnando 4 gol e fornendo un assist.
Con una valutazione media di 6.88, Mayoral è un pericolo costante per le difese avversarie, preciso nei suoi 6 tiri nello specchio su altrettanti tentativi.
André Silva, punta di diamante dell'Elche, ha finora segnato 4 gol in 12 presenze, mettendo in evidenza la sua capacità realizzativa con 16 tiri totali, di cui 8 in porta. Silva, con una valutazione di 6.92, si presenta come un elemento chiave del gioco offensivo di Elche.
Per il Getafe, anche il giovane Adrian Liso si è fatto notare con tre gol in 10 apparizioni e una valutazione media di 6.63.
Infine, non si può dimenticare Alex Sancris, che pur essendo stato impiegato principalmente come sostituto, ha saputo dare il suo contributo con un assist in 213 minuti di gioco.