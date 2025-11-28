Maiorca e Osasuna sono pronti a incrociare i guantoni domenica 29 novembre alle ore 14:00, quando l'Estadi Mallorca Son Moix di Palma di Maiorca sarà il teatro della sfida valida per la quattordicesima giornata della Liga 2025/26. Entrambe le squadre sono in cerca di punti preziosi in una stagione che si preannuncia combattuta, con il fischio d'inizio che sancirà un duello tra due formazioni pronte a dimostrare il loro valore sul campo.

Quote di Maiorca-Osasuna: favoritismo Maiorca

Secondo i bookmaker, il Maiorca parte favorito in questa sfida: William Hill quota la vittoria interna a 2.38, il pareggio a 2.90 e il successo esterno dell'Osasuna a 3.25.

Anche Bet365 conferma la sensazione di equilibrio ma con lieve vantaggio per i padroni di casa, quotando il Maiorca a 2.35, la parità a 3.00 e la vittoria dei rojillos a 3.40. Nonostante l'incertezza, il Maiorca sembra avere qualcosa in più per far sua la partita.

Le statistiche dei protagonisti sul campo

Vedat Muriqi, elemento di spicco per il Maiorca, si presenta in questa stagione come uno dei giocatori cardine della formazione.

In 12 presenze ha collezionato 6 reti, dimostrando la sua capacità di essere decisivo sotto porta. Oltre ai gol, Muriqi si distingue anche per la sua presenza fisica, vincendo 74 duelli su 132 tentativi, una dimostrazione di forza che il Maiorca spera possa fare la differenza contro l'Osasuna.

Mateo Joseph, altro attaccante di rilievo, ha totalizzato 2 gol in 12 apparizioni, contribuendo inoltre con un assist. Nonostante il minutaggio ridotto rispetto al compagno, la sua precisione nei dribbling (9 successi su 19 tentativi) e l'abilità nel cercare la rete avversaria rappresentano delle frecce nell'arco del Maiorca.

Per l'Osasuna, Aimar Oroz sembra essere una della pedine più intriganti. Pur avendo giocato solo 7 partite, le sue qualità sono emerse con un assist e 190 passaggi completati, compresi 14 passaggi chiave che mettono in risalto la sua visione di gioco e capacità di servire i compagni.

Raúl García, con 13 presenze al suo attivo, si è rivelato una risorsa utile per l'Osasuna, riuscendo a segnare un gol e dimostrandosi abile nei dribbling e nei duelli, vincendone 45 su 88. La sua presenza darà filo da torcere alla retroguardia del Maiorca, chiamata a mantenere alta la concentrazione.