Maiorca e Osasuna sono pronti a incrociare i guantoni domenica 29 novembre alle ore 14:00, quando l'Estadi Mallorca Son Moix di Palma di Maiorca sarà il teatro della sfida valida per la quattordicesima giornata della Liga 2025/26. Entrambe le squadre sono in cerca di punti preziosi in una stagione che si preannuncia combattuta, con il fischio d'inizio che sancirà un duello tra due formazioni pronte a dimostrare il loro valore sul campo.

Spain Flag
La Liga
Giornata 14
28/11/2025 21:00
Getafe
VS
Elche
29/11/2025 14:00
Maiorca
VS
Osasuna
29/11/2025 16:15
Barcellona
VS
Alaves
29/11/2025 18:30
Levante
VS
Athletic Bilbao
29/11/2025 21:00
Atletico Madrid
VS
Oviedo
30/11/2025 14:00
Real Sociedad
VS
Villarreal
30/11/2025 16:15
Siviglia
VS
Real Betis
30/11/2025 18:30
Celta Vigo
VS
Espanyol
30/11/2025 21:00
Girona
VS
Real Madrid
01/12/2025 21:00
Rayo Vallecano
VS
Valencia

Quote di Maiorca-Osasuna: favoritismo Maiorca

Secondo i bookmaker, il Maiorca parte favorito in questa sfida: William Hill quota la vittoria interna a 2.38, il pareggio a 2.90 e il successo esterno dell'Osasuna a 3.25.

Anche Bet365 conferma la sensazione di equilibrio ma con lieve vantaggio per i padroni di casa, quotando il Maiorca a 2.35, la parità a 3.00 e la vittoria dei rojillos a 3.40. Nonostante l'incertezza, il Maiorca sembra avere qualcosa in più per far sua la partita.

Spain Flag
La Liga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Real Madrid
13
10
2
1
28 / 12
16
32
D
D
W
W
W
2
Barcellona
13
10
1
2
36 / 15
21
31
W
W
W
L
W
3
Villarreal
13
9
2
2
26 / 11
15
29
W
W
W
W
D
4
Atletico Madrid
13
8
4
1
25 / 11
14
28
W
W
W
W
W
5
Real Betis
13
5
6
2
20 / 14
6
21
D
D
W
L
D
6
Espanyol
13
6
3
4
17 / 16
1
21
W
L
L
W
W
7
Getafe
13
5
2
6
12 / 15
-3
17
L
L
W
W
L
8
Athletic Bilbao
13
5
2
6
12 / 17
-5
17
L
W
L
L
D
9
Real Sociedad
13
4
4
5
17 / 18
-1
16
W
D
W
W
D
10
Elche
13
3
7
3
15 / 16
-1
16
D
D
L
L
D
11
Siviglia
13
5
1
7
19 / 21
-2
16
L
W
L
L
L
12
Celta Vigo
13
3
7
3
16 / 18
-2
16
W
L
W
W
D
13
Rayo Vallecano
13
4
4
5
12 / 14
-2
16
D
D
L
W
W
14
Alaves
13
4
3
6
11 / 12
-1
15
L
L
W
L
D
15
Valencia
13
3
4
6
12 / 21
-9
13
W
D
L
L
D
16
Maiorca
13
3
3
7
13 / 20
-7
12
L
W
L
D
W
17
Osasuna
13
3
2
8
10 / 16
-6
11
L
L
D
L
L
18
Girona
13
2
5
6
12 / 25
-13
11
D
W
L
D
L
19
Levante
13
2
3
8
16 / 24
-8
9
L
L
L
D
L
20
Oviedo
13
2
3
8
7 / 20
-13
9
D
L
D
D
L

Le statistiche dei protagonisti sul campo

Vedat Muriqi, elemento di spicco per il Maiorca, si presenta in questa stagione come uno dei giocatori cardine della formazione.

In 12 presenze ha collezionato 6 reti, dimostrando la sua capacità di essere decisivo sotto porta. Oltre ai gol, Muriqi si distingue anche per la sua presenza fisica, vincendo 74 duelli su 132 tentativi, una dimostrazione di forza che il Maiorca spera possa fare la differenza contro l'Osasuna.

Mateo Joseph, altro attaccante di rilievo, ha totalizzato 2 gol in 12 apparizioni, contribuendo inoltre con un assist. Nonostante il minutaggio ridotto rispetto al compagno, la sua precisione nei dribbling (9 successi su 19 tentativi) e l'abilità nel cercare la rete avversaria rappresentano delle frecce nell'arco del Maiorca.

Per l'Osasuna, Aimar Oroz sembra essere una della pedine più intriganti. Pur avendo giocato solo 7 partite, le sue qualità sono emerse con un assist e 190 passaggi completati, compresi 14 passaggi chiave che mettono in risalto la sua visione di gioco e capacità di servire i compagni.

Raúl García, con 13 presenze al suo attivo, si è rivelato una risorsa utile per l'Osasuna, riuscendo a segnare un gol e dimostrandosi abile nei dribbling e nei duelli, vincendone 45 su 88. La sua presenza darà filo da torcere alla retroguardia del Maiorca, chiamata a mantenere alta la concentrazione.
