Il calcio italiano, anche lontano dai riflettori della Serie A, continua a regalare spettacolo, passione e tribune gremite. Il weekend appena trascorso ha mostrato ancora una volta come l’amore per la maglia e il senso di appartenenza siano vivi e pulsanti in ogni categoria, in questo caso, in Serie C.

Dai gradoni del “Menti” di Vicenza fino agli spalti infuocati di Latina, il pubblico è tornato a riempire gli stadi, trasformando ogni partita in una piccola festa popolare.

Vicenza ancora sul podio

Il primato spetta al Vicenza, che con 9.183 spettatori ha spinto la squadra biancorossa nella sfida contro la Giana Erminio.

Solo una trentina i tifosi ospiti, ma l’energia del popolo vicentino è bastata a far tremare i seggiolini del “Romeo Menti”. A San Benedetto del Tronto, la Sambenedettese ha confermato la sua straordinaria media casalinga: 7.074 cuori rossoblù sugli spalti del “Riviera delle Palme”, con 86 fedelissimi del Guidonia a testimoniare la loro presenza nonostante la distanza. L’atmosfera, come sempre, è stata da categoria superiore.

Anche a Benevento si è respirato entusiasmo e orgoglio. Il “Vigorito” ha accolto 6.040 spettatori per la sfida con il Sorrento: un pubblico tornato numeroso, segno che la piazza giallorossa vuole riprendersi la scena calcistica.

Dal sud al Lazio, poi, il colpo d’occhio più spettacolare è arrivato dal “Francioni”: 5.545 presenti per Latina-Salernitana, con un incredibile settore ospiti da 2.235 tifosi, esaurito in poche ore.

Un muro granata che ha reso l’atmosfera elettrica, tra cori, fumogeni e rivalità sana da grande calcio.

Infine, applausi ad Arezzo, dove 4.710 spettatori hanno assistito alla sfida con il Campobasso. Di questi, 470 provenivano dal Molise, numeri da categoria superiore anche qui. È la prova che il calcio “vero” non vive solo di nomi blasonati, ma di città e tifoserie che ogni settimana rendono vivo il cuore sportivo del Paese.

La situazione in classifica

Al momento, nei tre gironi non manca l'equilibrio: il Vicenza è primo nel girone A con 32 punti, seguito da Lecco e Brescia a quota 27.

Ancora più equilibrio nel girone B di Serie C: Arezzo primo a 31 punti, Ravenna a 30, Ascoli a 27.

Nel girone C domina la Campania con due squadre sul podio: Salernitana a 26, Catania a 25 e Benevento a 23.

Anche qui grande equilibrio e ieri risultati a sorpresa: la Salernitana "bloccata" sul pareggio sul campo del Latina, il Catania ha pareggiato a Caserta e il Benevento ha pareggiato in casa contro il Sorrento.

La top 5 del weekend per gli stadi di Serie C

Ecco la Top 5 degli stadi più pieni del weekend:

1️⃣ Vicenza – Giana Erminio 9.183 (30)

2️⃣ Sambenedettese – Guidonia 7.074 (86)

3️⃣ Benevento – Sorrento 6.040 (124)

4️⃣ Latina – Salernitana 5.545 (2.235, s.o.)

5️⃣ Arezzo – Campobasso 4.710 (470)