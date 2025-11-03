Nelle scorse ore il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato a Sky Sport della gara di Champions League che dovranno affrontare i bianconeri nella serata di domani contro lo Sporting Lisbona. L'allenatore toscano ha poi detto la sua anche su Kenan Yildiz e sulla posizione ideale nella quale il turco può agire.

Juventus, Spalletti: 'E' una tremenda bellezza giocare la Champions League, la suite del calcio'

"E' una tremenda bellezza poter giocare la Champions league" queste sono le parole utilizzate da Luciano Spalletti ai microfoni di Sky Sport parlando della gara che attenderà domani la Juventus contro lo Sporting Lisbona.

Il tecnico dei bianconeri ha proseguito: "E' tremenda perché la subisci tutta. Parliamo della suite del calcio e quindi sono contento di poterla giocare. Veniamo da due vittorie in campionato che i ragazzi sono riusciti a fare da soli, perché ringrazio chi mi ha attribuito qualche merito ma ho lavorato 1 giorno e quindi non è per me che si è vinto nell'ultima settimana. I giocatori però sono stati forti dal punto di vista della squadra, perché un conto è disputare un match in casa, un conto è andare a Cremona, dove loro non perdevano da un anno, e avere la meglio. Quindi mi è piaciuto il blocco granitico bianconero che si è visto e mi aspetto che si riveda contro lo Sporting".

Spalletti ha proseguito: "Dobbiamo prenderci delle responsabilità anche noi, perché penso che nella vita come nel calcio sia fondamentale fare delle scelte.

Questo dimostra di avere delle idee e certe volte dobbiamo perseguirle con decisione, perché restare nel mezzo ti fa raccogliere poco".

Il tecnico della Juventus ha proseguto: "Yildiz è in condizione di giocare contro lo Sporting. Dove lo vedo meglio? Credo che per capire bene una persona bisogna immedesimarsi in lui e ascoltare quello che ti dice il suo corpo. Kenan penso abbia già dato chiare risposte di dove può fare meglio, vale a dire sull'esterno del campo con la possibilità di rientrare sulla trequarti. Poi dipende dalle situazioni, ma siccome parliamo di un campione lasciamogli più raggio d'azione che si può. L'unica cosa, bisognerà stare attenti con le sovrapposizioni dalla sua parte, perché quando un calciatore della Juve sale gli porta addosso un avversario e per cui a volte si gioca 2 contro 2 in quella zona di campo.

Quindi penso che per Yildiz la cosa migliore è essere isolato con un solo difendente".

Spalletti ha concluso: "Lo Sporting? E' una squadra fantastica, di palleggio, che ha coraggio di giocare nella tua trequarti. Forse ogni tanto abusano di questa dote ma hanno ottime idee e domani sera ci sarà da pedalare e da soffrire. Secondo me comunque siamo nelle condizioni di giocarcela alla pari".

Juve, 3 punti da portare a casa a tutti i costi

Le parole di Spalletti sullo Sporting sono chiare e dipingo una gara che non sarà semplice per la Juventus da vincere. Eppure i bianconeri saranno quasi costretti a portare a casa i 3 punti per non rischiare di rimanere al palo nella classifica generale del maxi girone Champions. La vecchia signora è infatti ferma a quota 2 dopo 3 match e non vincere contro i lusitani potrebbe tradursi quasi in un'eliminazione.