Nelle scorse ore il giornalista Gianni Balzarini ha parlato ai microfoni de Il BiancoNero di Weston McKennie, sottolineando quanto il poliedrico centrocampista statunitense sia importante per gli equilibri della Juventus.

Juventus, Balzarini: 'McKennie non sarà un fenomeno ma è imprescindibile per questa formazione'

Il giornalista Gianni Balzarini è stato ospite nelle scorse ore ai microfoni de Il BiancoNero e parlando dell'importanza di Weston McKennie nelle strategie della Juventus ha detto: "Quella che ha ricoperto a Bodo non è la sua posizione e adesso pretendere che stia anche lì mi sembra troppo.

Cioè, le ha provate tutte veramente e da questo punto di vista merita davvero gli applausi ma quella effettivamente non è la sua mattonella preferita da cui partire. Poi però è stato gratificato dal gol, che è stato in quel momento lì psicologicamente importantissimo, perché è stata la rete del sorpasso, quindi va bene anche cosi. McKennie è il giocatore jolly che comunque, come vediamo, fan giocare tutti e quindi un motivo ci sarà. E' un calciatore polivalente, dove lo metti sta: in alcune parti fa meglio, in altre un po' meno bene, però è difficile in questo momento prescindere da un elemento che si mette veramente a disposizione e che credo sia uno di quelli che comunque dà sempre l'anima in campo.

Dà tutto se stesso".

Balzarini ha poi proseguito: "Sulla posizione da esterno tutto fascia ho già detto, insomma, non è esattamente quella che che lui predilige, l'importante è che abbia fatto gol perché alla fine comunque a conti fatti è stato un gol pesantissimo. Quindi credo che sia un giocatore importante, poi se si vuole la qualità assoluta, è chiaro, non è un fenomeno, non è un fuoriclasse, non tocca male la palla, tutt'altro, però insomma è un giocatore in linea con quella che è la Juventus attuale".

Juve, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Uno dei pochi che merita il rinnovo'

Le parole di Balzarini hanno catturato l'attenzione di un nutrito pubblico sul web: "Non capisco tutte queste polemiche su McKennie.

Ha sempre fatto il suo dovere. E sembrerebbe tenerci alla Juve. Non possono essere tutti fenomeni. Servono anche questi giocatori per aiutare" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Uno dei pochissimi degni e che merita il rinnovo forse più di tutti. Non certo un fenomeno ma grande dedizione alla causa".

Juve, una situazione contrattuale da risolvere al più presto

McKennie sia sotto le gestioni Motta e Tudor sia con quella attuale affidata a Spalletti ha effettivamente sempre trovato molto spazio fra gli 11 titolari. Questo nonostante una situazione contrattuale piuttosto traballante: il centrocampista statunitense infatti, andrà in scadenza con il club bianconero al termine della stagione in corso. Una circostanza che dovrebbe spingere Comolli e soci a trovare una soluzione nei prossimi mesi con l'entourage dell'americano.