Secondo quanto riferito su Juventibus dal giornalista Luca Momblano, qualche cronista starebbe utilizzando le ultime parole dette dall'ad della Juventus Damien Comolli, per far passare il dirigente bianconero come una figura caricaturale poco credibile.

Juventus, Momblano: 'Qualche giornalista sta facendo passare come una macchietta la figura di Comolli'

Il giornalista Luca Momblano ha parlato come di consueto ai microfoni di Juventibus e riferendosi alle ultime dichiarazioni del neo amministratore delegato della Juventus Damien Comolli ha detto: "E normale che il tifoso si possa fare delle idee e che sia anche diffidente, ma bisogna sottolineare come molte persone si nutrono del messaggio mediatico che passa quotidianamente.

Faccio un esempio: se viene fatta una parafrasi delle parole di Comolli sulla questione dei calciatori da comprare nel secondo semestre dell'anno anziché nel primo, è chiaro che molti possano pensare a una stranezza simile a quella di Domenech, che non metteva in campo i giocatori in base al loro segno zodiacale. Quindi il tema non è che il tifoso traduca male o che viva nel terrore che siamo in una gestione con dei parametri folli, perché questo ci può stare. Quello che non accetto è che i giornalisti sguazzino in maniera del tutto pretestuosa in questa situazione, dipingendo la figura di Comolli una sorta di fumetto, una macchietta più che un dirigente".

Momblano ha proseguito: "Molti tifosi bianconeri stanno effettivamente cominciando a credere che Comolli sia una macchietta e questo perché leggono il contesto dei media.

Vorrei chiedere a queste persone se il francese gli era parso una sagoma quando si presentò la prima volta alla Juventus o se gli era sembrata una macchietta perché non ha parlato nell'assemblea degli azionisti, cosa che non è andata giù a molti comunicatori bianconeri. Ma secondo me nessuno ha ancora inquadrato davvero Damien Comolli. Io però prendo atto di una cosa, lui ha fatto un briefing quando nominato con i giornalisti e devo dire che non è andato lungo su alcune risposte ma ha messo in piedi un dialogo degno della figura che rappresenta".

Juventus, i tifosi rispondono a Momblano: 'Comolli dirigente mediocre e incapace'

Le parole di Momblano su Comolli hanno acceso la discussione: "Il mediocre e arrogante Comolli si sta facendo puntare grazie alla sua incapacità di fare il dirigente.

Una vergogna per la nostra Juve" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Non c'è nulla da fare, per me questa cosa dei dati è di un ridicolo infinito. Non mi interessa se altri nel calcio li usino, se è la nuova moda ecc. io conosco sia i dati (sono ingegnere informatico) sia il calcio, e i dati non c'entrano nulla con questo sport. Nulla. I dati non ti dicono se un giocatore è bravo o no".