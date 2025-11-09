Nelle scorse ore il giornalista Luca Momblano ha registrato un video su Youtube e parlando del talento della Juventus Kenan Yildiz, ha sottolineato come il turco dovrebbe cercare di essere più incisivo nei match che gioca, magari dialogando maggiormente con i suoi compagni di squadra.

Juventus, Momblano: 'Yildiz deve imparare a giocare maggiormente coi suoi compagni e fare di più'

Il giornalista Luca Momblano ha parlato ai microfoni di Juventibus del match pareggiato per 0 a 0 dalla Juve contro il Torino e riferendosi alla sterilità offensiva dei bianconeri ha detto: "Nel primo tempo è mancato quel colpo di genio che chiedeva Spalletti anche in conferenza stampa, perché gli avversari erano arroccati e solo quello poteva sbloccare il match.

Alla fine però il gioco della squadra si è di nuovo ridotto ai passaggi su Conceicao e Yildiz nella speranza che loro facessero qualcosa. Proprio in merito a questo invitare il turco a combinare qualcosa in più nelle partite che gioca. Ok ieri col Torino non era in particolare stato di grazia, ma credo sia inutile che si interstardisca puntando 2 o 3 uomini insieme. Deve sapere che l'avversario ormai prepara le partite per arginarlo e non può fare tutto da solo. Nella ripresa, il classe 2005 si è un po' sciolto, anche per dei raddoppi meno pressanti dei granata ed è uno dei pochi che almeno quando ha la palla la calcia in porta".

Ancora sul talento turco: "Sto notando che gioca estremamente largo e come Conceicao lontano dalla porta.

Mi ricorda un po' lo stile che usava Thiago Motta e questo può essere un tema. Ovviamente Yildiz non deve essere il calciatore sul quale puntare il dito ne tanto meno diventare un problema, ma credo che dovrebbe capire l'importanza di scambiare con i suoi compagni. Perché giocando con loro, gli si aprirebbero degli spazi nei quali puntare l'avversario e potrebbe anche ricevere palloni interessanti per segnare".

Momblano ha concluso: "E' chiaro che non ci sia fiducia in questo momento attorno alla squadra, anche perché si sono vinte 2 partite in 60 giorni. Mi pare però che la squadra abbia la voglia di reagire dentro a ogni partita e con lo Sporting Lisbona nel finale si è visto chiaramente".

Juve, i tifosi rispondono a Momblano: 'Yildiz deve svegliarsi'

Le parole di Momblano hanno acceso il dibattito sul web: "Nelle ultime 11 partite Yildiz 1 solo gol e forse 1 assist. Anche lui si deve svegliare" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "La sensazione è che Yildiz come Conceicao siano due calciatori mono giocata. In quella sono fenomeni ma se fai sempre e solo quella diventi prevedibile. Entrambi hanno difetti simili, non sono in grado di capire quando rallentare il gioco, quando accelerare e vedono poco i compagni".