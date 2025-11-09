Nelle scorse ore il giornalista Gianni Balzarini ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando della Juventus ha sottolineato quanto la formazione bianconera debba giocare a ritmi alti ogni partita per sopperire a una mancanza di qualità latente.

Juventus, Balzarini: 'Se questa squadra gioca a ritmi bassi non può competere per le prime 4 posizioni in classifica'

Il giornalista Gianni Balzarini ha parlato sul proprio canale Youtube della Juventus e riferendosi alla qualità della formazione bianconera ha detto: "La rosa della Juventus non è eccelsa ma non parliamo neanche di una squadra cosi scarsa come molti la vogliono far passare.

Lo stesso Spalletti ha sottolineato come il pallone col Torino viaggiasse lentamente e quindi se a questo aggiungiamo il fatto che la squadra è sembrata fuori condizione, si capiscono le difficoltà viste in campo. D'altronde se abbassi i ritmi questa diventa una formazione di medio livello che non può competere per le prime 4 posizioni del campionato. Lo diceva lo stesso Tudor, la Juventus deve giocare in velocità e pressare a 1000 gli avversari e forse proprio per questo il croato cambiava spessissimo l'undici titolare. Ovviamente non voglio entrare nel merito delle scelte di uno o dell'altro, perché dietro a questi giocatori c'é uno staff medico che monitora tutto e quindi ogni scelta è fatta sulla base di riunioni fra l'allenatore e diversi componenti, compresi i giocatori stessi".

Balzarini ha proseguito sottolineando: "Credo che se la Juventus col Torino avesse messo la stessa intensità che ha impiegato nella gara con lo Sporting Lisbona, allora si sarebbe portata a casa il Derby della Mole. D'altronde sarebbe bastato un gol per avere la meglio sugli uomini di Baroni. Credo quindi che la squadra sia stanca e penso che Spalletti non abbia fatto grandi cambi sin dall'inizio perché se avesse messo le riserve, poi avrebbe dovuto impiegare in corso d'opera proprio quei calciatori a corto di energie. A quel punto non avrebbe ottenuto il cambio di passo che sperava potesse invece avere con i comprimari entrati nella ripresa. Però è evidente che col Torino abbiamo visto due squadre, una decisamente deludente e un'altra che è stata in grado seppur per poco di alzare il ritmo".

Juve, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Abbiamo un centrocampo da rifare da anni'

Le parole di Balzarini hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi sul web: "La cosa imbarazzante è che abbiamo un centrocampo da rifare esattamente dal giorno dopo la finale di Cardiff. E dieci anni dopo siamo ancora punto e a capo! Tutto il resto è noia" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Bisogna essere realisti, non ci sono calciatori da Juventus, puoi dire quello che vuoi. Finché il mercato lo fanno con gli algoritmi arriveranno scarti di magazzino".