L'ex calciatore Alessio Tacchinardi ha parlato a Radio BiancoNera del modo di giocare della Juventus, sottolineando come i bianconeri dovrebbero smettere col giro palla statico e attaccare gli avversari in maniera molto più verticale.

Juventus, Tacchinardi: 'Basta passaggi indietro, è una noia vedere giocare sempre cosi i bianconeri'

"Basta con i passaggi all'indietro, hanno rotto le scatole" questa è l'esclamazione con la quale Alessio Tacchinardi ha parlato della Juventus ai microfoni di Radio BiancoNera. L'ex calciatore, proseguendo nel suo discorso, ha poi sottolineato: "Non posso vedere la squadra giocare in quella maniera e poi il giorno dopo vedere la Roma che gioca a calcio.

Loro la passano indietro se proprio non possono farne a meno, per il resto vanno solo in avanti: partono i braccetti, partono i centrocampisti, i centrali, si sganciano tutti e corrono come i matti. Alla Juve invece si vede solo palla laterale, palla in mezzo al campo oppure palla al mediano che la passa al difensore. Un tiki taka che veramente è di una noia mortale".

Ancora Tacchinardi: "Io ad esempio ho visto Kostic che a Cremona ha giocato davvero bene, ok non lo vuoi rimettere in campo con lo Sporting per fare turn over, ma poi perché me lo tieni in panchina nel derby? Miretti non gioca, perché? E' un giocatore che contro il Torino avrei utilizzato sicuramente negli ultimi 20 minuti di gara.

Con questo voglio dire che Spalletti è appena arrivato e quindi ha tutte le attenuanti del mondo, ma ora deve prendersi la squadra in mano. Il toscano è un allenatore che a me piace ma ora ci vuole coraggio e sicuramente anche i giocatori dovranno pedalare di più".

L'ex centrocampista ha concluso il suo intervento dicendo: "Sono veramente curioso di vedere la prima formazione che verrà messa in campo nella trasferta di Firenze. In ogni caso Spalletti dovrà dimostrare di avere polso della situazione e mettere la squadra con il suo modulo e non cambiare dopo 10 minuti. Deve dare un'idea chiara e lineare ai suoi ragazzi e insistere con il 4-3-3".

Juve, i tifosi rispondono a Tacchinardi: 'Ha ragione, vedere questa squadra giocare è un parto'

Le parole di Tacchinardi hanno acceso il dibattito sul web: "Ha ragione al 100% non se ne può più di questi passaggi indietro e questo gioco lento. Io visto la pochezza dei nostri centrocampisti proverei a cambiare tutto. Almeno in casa e con le squadre medio piccole che giocano con mezza punta metterei un marcatore centrale di ruolo e bassi due centrocampisti, poi in mezzo proverei con Cambiaso Zhegrova, Thuram, avanti Yldiz dietro due punte" scrive un tifoso su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Vedere la Juve è un parto. Non è una questione di giocatori, bisogna velocizzare la manovra ed essere più presenti in avanti".