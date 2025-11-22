Nelle scorse ore l'ex calciatore Alessio Tacchinardi è stato ospite ai microfoni di Radio BiancoNera e parlando della Juventus, si è soffermato su un video social pubblicato dalla società bianconera nel quale Weston McKennie viene ritratto mentre balla scherzosamente con il cameramen prima di scendere in campo per il canonico allenamento. Un gesto che, invece di generare ilarità, ha mandato su tutte le furie Tacchinardi.

Tacchinardi: 'In un video social ho visto McKennie ballare, ma qui c'è poco da festeggiare'

L'ex calciatore Alessio Tacchinardi è intervenuto come ospite ai microfoni di Radio BiancoNera e parlando della Juventus si è focalizzato su una scena che recentemente ha visto protagonista un calciatore attualmente presente nella rosa della compagine piemontese: "Come è normale che sia la Juventus fa dei contenuti Instagram e ho visto McKennie che entra in campo prima degli allenamenti e riferendosi a chi lo riprendeva si mette a fare il balletto della pantera rosa.

Io, nelle condizioni in cui si trova la squadra, il balletto della pantera rosa non lo faccio. Anche perché non mi sembra che la squadra sia prima in classifica o abbiamo 20 punti in Champions League e quindi c'é da festeggiare".

Tacchinardi ha proseguito: "Se io ero un suo compagno e mi trovavo dietro di lui gli avrei chiesto che cavolo stesse facendo. Che ci sia serenità va anche bene però alla Continassa non si sembra stiano facendo un super lavoro e soprattutto non sei reduce da un 4-0 nel derby col Torino. Vieni anzi da un pareggio pessimo con i granata. Quindi mi sembra tutto un po' leggero e onestamente se ci fossi stato io in campo non so se si sarebbero fatte queste cose qui. Lo dico onestamente".

Juventus, i tifosi si schierano con Tacchinardi: 'Molti non sanno cosa vuol dire indossare quella maglia'

Le parole di Tacchinardi in merito a McKennie e allo scherzoso video pubblicato dalla Juventus ha acceso il dibattito sul web, con tantissimi tifosi che si sono schierati dalla parte dell'ex centrocampista. "Nella Juventus c'è troppa gente che non ha la più pallida idea di cosa significhi essere la Juventus, dalla dirigenza ai giocatori. Per questo siamo in queste condizioni. Per questo guardare la Juve oggi, per chi come me conosce la Juve vera, è un'agonia", scrive duramente un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Manca serietà e rabbia agonistica. La concentrazione di chi vuole mangiarsi l’avversario.

Questi sembrano sempre in gita scolastica. E poi sempre detto che McKennie lo vorrei come amico, in squadra come calciatore proprio no".

Infine un tifoso evidenzia: "Finche’ abbiamo occhioni dolci Locatelli capitano e la personalità strabordante di Koop in gruppo succederanno sempre queste cose".