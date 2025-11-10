Dusan Vlahovic ha avuto un ottimo avvio di stagione e le sue prestazioni hanno spinto la Juventus a riconsiderare i piani sul suo futuro. L’attaccante serbo, autore di un rendimento in costante crescita, si è ripreso un ruolo centrale nel progetto tecnico bianconero, tanto che il club sta valutando concretamente di proporre un rinnovo del contratto. A parlarne è stato Gianni Balzarini sul suo canale YouTube, spiegando che la dirigenza della Juventus starebbe preparando un’offerta per blindare DV9: “Allora, allo studio della Juve ci sarebbe questa idea.

Lui adesso fino a quest’anno guadagnava 8 milioni più 2 di bonus. L’idea sarebbe quella di proporgli nuovamente una base di 7/8 milioni, un possibile bonus alla firma, ma non altissimo e un bonus finale. Io non so di quanto. Allo studio c’è un’operazione di questo genere”.

La Juventus valuta il futuro di Vlahovic

Le parole del giornalista fanno dunque pensare che la società sia pronta a fare uno sforzo economico pur di trattenere il suo centravanti, dopo che solo pochi mesi fa sembrava che le strade potessero separarsi. Vlahovic, infatti, era stato spesso al centro di voci di mercato, ma la Juventus, anche alla luce del suo rendimento nelle prime settimane di campionato, sembra ora intenzionata a puntare con decisione su di lui.

Balzarini ha poi aggiunto ulteriori dettagli sullo stato attuale della trattativa tra la Juventus e l’entourage del giocatore: “Non so dirvi se ci sarà un incontro e quando ci sarà ovviamente, ma c’è una fase di studio della Juve, quello sì. Una fase di studio della Juve su una questione che fino a poche settimane fa non aveva più nessuna apertura”. Si tratta dunque di un cambio di rotta significativo, segno che la società bianconera crede nella crescita di Vlahovic e lo considera un punto di riferimento per il futuro.

Il giornalista ha inoltre sottolineato come una cessione del serbo comporterebbe la necessità di un nuovo investimento importante: “Quindi un passo avanti è stato fatto anche perché via Vlahovic, un altro attaccante lo devi prendere e se non credi in David alla fine della stagione rischi di dover vendere anche lui".

Vlahovic è in nazionale

La Juventus, quindi, sembra orientata a valutare la soluzione più logica dal punto di vista economico e tecnico: mantenere in rosa un giocatore che conosce già l’ambiente e che sta tornando a esprimere il proprio potenziale.

Nel frattempo, Vlahovic è impegnato con la nazionale serba e resta da capire come evolverà il suo mal di schiena. Dopo il derby della Mole, Luciano Spalletti aveva infatti rivelato che l’attaccante non era al top della condizione per via di un fastidio fisico. La Serbia valuterà attentamente la situazione del giocatore, e la speranza della Juventus è che non vengano corsi rischi inutili. Tutti gli attaccanti bianconeri sono attualmente impegnati con le rispettive nazionali e rientreranno soltanto a ridosso della sfida del 22 novembre contro la Fiorentina, una gara in cui Spalletti spera di poter contare su un Vlahovic pienamente recuperato e motivato a confermarsi leader dell’attacco juventino.