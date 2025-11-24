La Juventus continua a muoversi con grande attenzione sul mercato, osservando con interesse ogni possibile occasione per migliorare la rosa a disposizione e garantire un salto di qualità in vista delle prossime stagioni. Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza bianconera c’è quello di Mike Maignan, portiere del Milan e uno dei profili più apprezzati a livello europeo. L’indiscrezione è stata confermata da Matteo Moretto durante un intervento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, in cui ha svelato un retroscena significativo sulle strategie della Juventus.

Moretto ha dichiarato: “Vi aggiungo un altro dettaglio: la Premier League resta molto attenta alla situazione, ma occhio anche alla Juventus. Come anticipato dalla Gazzetta dello Sport – e come vi avevo raccontato in un video precedente – inizialmente i bianconeri non stavano prendendo realmente in considerazione questo profilo. Successivamente, però, nelle settimane e nei mesi seguenti, è vero che la Juventus ha iniziato a valutare l’idea, soprattutto nel caso in cui Maignan non dovesse rinnovare con il Milan”.

La rivelazione di Moretto

Parole che confermano come il club bianconero abbia effettivamente iniziato a valutare Maignan come un’opportunità concreta, soprattutto in vista delle incertezze legate al rinnovo del francese con il Milan.

Il contratto del portiere rossonero rimane un nodo ancora irrisolto e l’eventualità che non venga prolungato apre scenari molto appetibili per i top club europei. La Juventus, in questo senso, si sarebbe mossa con discrezione ma decisione, studiando i margini per inserirsi nell’eventuale corsa al giocatore.

Lo stesso Moretto ha poi rafforzato il concetto, ribadendo come la situazione del portiere francese sia tutt’altro che definita: “Quindi teniamo in considerazione la Juventus, teniamo in considerazione la Premier League, ma soprattutto teniamo presente che il futuro di Maignan resta completamente in bilico”. Dichiarazioni che lasciano intendere che la Juventus osserva con attenzione ogni evoluzione, pronta a farsi avanti qualora il Milan non riuscisse a trovare un accordo per il rinnovo.

Alti e bassi per Di Gregorio

Tuttavia, l’eventuale arrivo di Maignan in bianconero aprirebbe inevitabilmente una questione interna legata al futuro di Michele Di Gregorio. L’ex portiere del Monza, arrivato nell’estate del 2024 per una cifra complessiva di circa 20 milioni tra prestito oneroso e riscatto, non sta offrendo le certezze che la Juventus sperava di ottenere. Le sue prestazioni, soprattutto nelle ultime settimane, sono finite sotto la lente d’ingrandimento. In più occasioni Di Gregorio non è sembrato irreprensibile, apparendo talvolta poco reattivo in situazioni che avrebbero richiesto una maggiore sicurezza.

Anche il gol realizzato da Mandragora nella sfida contro la Fiorentina ha aggiunto dubbi sul rendimento del classe ’97.

Per molti osservatori quel tiro poteva essere neutralizzato, mentre il portiere bianconero si è lasciato sorprendere da una conclusione non irresistibile. La Juventus, che ha investito con convinzione su di lui, si trova ora davanti a una possibile riflessione sul ruolo di titolare.

Se i bianconeri decidessero davvero di affondare il colpo per Maignan, sarebbe inevitabile valutare una cessione dell’ex Monza. La dirigenza, però, vorrebbe recuperare almeno una cifra vicina all’investimento fatto appena un anno fa. Molto dipenderà dai prossimi mesi: Di Gregorio dovrà dimostrare sul campo di meritare la porta della Juventus, altrimenti la tentazione Maignan potrebbe trasformarsi in una concreta operazione di mercato.