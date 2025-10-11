La Juventus continua a monitorare con grande attenzione le possibili occasioni di mercato, mantenendo un occhio vigile su eventuali opportunità che possano rafforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Igor Tudor. Negli ultimi giorni è emerso un nome di grande spessore, quello di Mike Maignan, portiere del Milan in scadenza di contratto nei prossimi mesi. A parlare di questa ipotesi è stato il giornalista Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, che ha fatto il punto sulla situazione: “È vero, però, che qualora ci fossero le condizioni, soprattutto economiche, giuste – ha spiegato l’esperto di mercato – in questo caso la Juventus potrebbe anche considerare il nome di Maignan”.

Le parole di Moretto

Una frase che lascia aperta la porta a possibili sviluppi futuri, anche se, almeno per ora, non sembrano esserci passi concreti da parte del club bianconero. Lo stesso Moretto ha chiarito che, al momento, la Juventus non ha ancora discusso internamente di questa opportunità: “Ad oggi, il nome di Maignan non è stato discusso internamente alla Juventus”. Parole che confermano come il tema del portiere non sia attualmente una priorità per la società di Torino, concentrata piuttosto sulla valorizzazione di chi già difende i pali bianconeri.

La Juventus ha puntato con decisione su Michele Di Gregorio, arrivato dal Monza nell’estate del 2024 dopo un’operazione importante sia dal punto di vista economico sia tecnico.

Il portiere lombardo, dopo un inizio di stagione non semplice, ha saputo riprendersi con prestazioni convincenti e parate decisive che hanno contribuito ai risultati positivi della squadra. Tudor lo considera un punto fermo del suo progetto tecnico e gli ha dato piena fiducia, convinto delle sue qualità e della sua crescita continua.

Di Gregorio è il titolare della Juventus

Di Gregorio, in più di un’occasione, ha dimostrato grande sicurezza tra i pali, rivelandosi spesso decisivo nei momenti chiave. L’allenatore croato ne apprezza la mentalità e la capacità di guidare la difesa, caratteristiche che si sposano perfettamente con la filosofia di gioco che la Juventus sta cercando di costruire. Naturalmente, la stagione è lunga e densa di impegni, motivo per cui anche Mattia Perin continuerà ad avere le sue occasioni, offrendo esperienza e affidabilità ogni volta che sarà chiamato in causa.

L’eventuale valutazione di un profilo come quello di Maignan rappresenterebbe un discorso legato più a un’eventualità futura che a un’esigenza immediata. La Juventus, come sempre, resta attenta alle dinamiche di mercato e alle opportunità che possono presentarsi, ma senza stravolgere i propri equilibri interni o mettere in discussione chi ha già dimostrato di meritare fiducia.

In sintesi, il nome di Maignan resta al momento soltanto una suggestione, un’idea potenzialmente interessante ma non ancora concreta. Di Gregorio rimane il titolare designato e sta vivendo un periodo di forma crescente, elemento che conferma la bontà della scelta fatta dalla dirigenza bianconera nella scorsa estate. Solo in futuro, qualora dovessero cambiare le condizioni di mercato o gli scenari interni, la Juventus potrebbe tornare a valutare l’ipotesi di un portiere come Maignan. Per ora, però, la realtà dice che la porta bianconera è saldamente difesa da Michele Di Gregorio.