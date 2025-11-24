Secondo il giornalista Alfredo Pedullà, la scelta decisa della Roma di puntare su Gian Piero Gasperini dovrebbe servire come lezione alla Juventus, club che ha scelto un tecnico quale Igor Tudor per poi mandarlo via dopo appena 4 mesi.

Juventus, Pedullà: 'La scelta che ha fatto la Roma con Gasperini è una lezione data ai bianconeri'

"La scelta seria e senza pentimenti che ha fatto la Roma con Gian Piero Gasperini è una lezione data alla Juventus" questo è il messaggio fatto passare nell'ultimo video di Alfredo Pedullà su Youtube. Il giornalista è poi sceso nel dettaglio dicendo: "Nella Capitale sono andati dritti sul tecnico piemontese, che Ranieri aveva già individuato tempo addietro.

Questo dopo che avevamo assistito ai balletti dialettici del Sor Claudio, che sul campo riportava la Roma vicino dalla zona retrocessione alla zona Champions mentre in conferenza stampa sottolineava come Gasperini non sarebbe stato l'allenatore dei giallorossi. Mosse strategiche che poi hanno pagato, perché l'allenatore da Grugliasco sta lavorando in maniera incredibile pur non avendo le munizioni per stare li davanti. A prescindere dai numeri, i giallorossi o vincono, quasi sempre, o perdono, raramente e guidano meritatamente il campionato di Serie A".

Pedullà ha proseguito: "La situazione Roma e mi ripeto, è una lezione per chi pensa di poter cambiare allenatore ogni 6 mesi, spostando un pezzo al posto di un altro, per poi chiamarne un terzo, avendoli tutti a libro paga.

E' una lezione per la Juventus, perché i bianconeri avevano avuto l'occasione di fare un'inversione di marcia la scorsa estate, esattamente come ha fatto il club capitolino e invece hanno solo lanciato proclami. Tudor infatti sembrava il profilo che potesse dare stabilità per il futuro ma dopo 4 mesi si sono rimangiati tutto e queste cose le paghi in modo pesante. Non mi riferisco solo al bilancio, dove peraltro sono dovuti intervenire nuovamente, ma le paghi anche in termini di costruzione della squadra. Perché Tudor chiedeva Kolo Muani e gli hanno portato David, non voleva Openda e glielo hanno comprato a prescindere, chiedeva la conferma di Alberto Costa e gli hanno preso Joao Mario. Insomma, una differenza di visioni che rischia di portare serie conseguenze".

Le parole di Pedullà scatenano i tifosi: 'Alla Juve manca una società con idee chiare'

Le parole di Pedullà hanno acceso la discussione fra i tifosi: "Gasp ha portato avanti il progetto di Ranieri dell'anno scorso con la sua capacità. Ricordo che non è una sorpresa vedere la mia Roma in alto, avanti così e vediamo la prossima all'Olimpico" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: " Alfredo purtroppo alla Juve manca una società con idee chiare e che sappia di calcio e non solo di bilanci. Non è possibile alla fine di novembre non avere ancora un DS che si occupi di mercato, evitando acquisti costosi e inutili".