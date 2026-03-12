La Juventus guarda già al futuro e in particolare alla costruzione del reparto offensivo per le prossime stagioni. Il club bianconero, infatti, starebbe valutando diverse opportunità di mercato e tra i nomi presi in considerazione ci sarebbe anche quello di Marcus Thuram. A rivelarlo è stato il giornalista Luca Momblano nel corso di una trasmissione su Juventibus: “Allora, il nome di Marcus Thuram, ve lo dico perché è fresca fresca, sicuramente nell’ultima settimana è stato motivo di considerazione all’interno della Juve”. Un’indiscrezione che conferma come la dirigenza bianconera stia già iniziando a muoversi per individuare possibili rinforzi in attacco.

A Torino, tra l’altro, gioca già il fratello di Marcus, Khéphren Thuram, centrocampista arrivato nel 2024 alla Juventus, che è una pedina importante nello scacchiere tattico di Luciano Spalletti.Juventus

Il nome di Marcus Thuram tra le idee per l’attacco

Il legame familiare tra Marcus e Khéphren Thuram rappresenta inevitabilmente un elemento che rende la pista particolarmente suggestiva. Entrambi sono figli di Lilian Thuram, ex difensore bianconero molto amato dai tifosi juventini. Secondo quanto raccontato da Momblano, la Juventus sarebbe particolarmente informata sulla situazione dell’attaccante francese. Il giornalista ha infatti spiegato: “Adesso avete capito perché la Juve sa tutto senza dover muovere chissà cosa”.

La possibilità di portare Marcus Thuram a Torino rappresenterebbe quindi una suggestione concreta, anche se al momento si tratta soltanto di una valutazione interna. Il club bianconero starebbe monitorando con attenzione diversi profili offensivi e tra questi ci sarebbe anche quello del centravanti francese, apprezzato per la sua capacità di attaccare la profondità, la forza fisica e la versatilità nel reparto avanzato.

Momblano ha poi aggiunto un ulteriore dettaglio importante riguardo alle dinamiche interne della Juventus e al possibile coinvolgimento dell’allenatore nelle valutazioni di mercato: “Secondo me hanno sottoposto anche questa opzione con Spalletti”. Questo significa che il nome di Marcus Thuram potrebbe essere stato discusso anche con il tecnico toscano, che avrà inevitabilmente un ruolo importante nella scelta dei rinforzi offensivi per il futuro.

Khéphren Thuram considerato incedibile dalla Juventus

Se da una parte la Juventus valuta nuovi profili per l’attacco, dall’altra è altrettanto chiaro come il club non abbia alcuna intenzione di privarsi di Khéphren Thuram. Il centrocampista francese è infatti considerato uno degli elementi chiave del progetto tecnico guidato da Luciano Spalletti.

Grazie alle sue qualità fisiche e tecniche, Thuram si è rapidamente imposto come uno dei centrocampisti più importanti della squadra. La sua capacità di recuperare palloni, accompagnare l’azione offensiva e dare equilibrio alla squadra lo rende un giocatore estremamente prezioso per l’allenatore bianconero.

Non sorprende quindi che diversi club, soprattutto di Premier League, abbiano iniziato a osservare con attenzione le sue prestazioni.

Il rendimento del francese non è passato inosservato e alcune società inglesi avrebbero già manifestato interesse nei suoi confronti.

Nonostante questo, la posizione della Juventus appare molto chiara: Khéphren Thuram è considerato incedibile. La dirigenza bianconera lo ritiene infatti uno dei pilastri su cui costruire la squadra del futuro. Il club vede nel centrocampista francese un giocatore in grado di garantire qualità, personalità e continuità per molti anni.

Per questo motivo, anche di fronte all’interesse proveniente dall’estero, l’intenzione della Juventus sarebbe quella di trattenere il giocatore e renderlo sempre più centrale nel progetto tecnico. Thuram rappresenta non solo il presente, ma anche una delle fondamenta su cui costruire la Juventus dei prossimi anni.