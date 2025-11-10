L’inizio della nuova stagione ha spinto la Juventus a riflettere su come rafforzare il proprio centrocampo, reparto che resta centrale nel progetto tecnico di Luciano Spalletti. Tra i nomi tornati sul taccuino bianconero nelle ultime settimane figura quello di Davide Frattesi, uno dei protagonisti della Nazionale e oggi pedina di valore dell’Inter.

Secondo quanto riportano diverse testate specializzate, il profilo dell’ex Sassuolo sarebbe tornato d’attualità in vista del mercato di gennaio, anche se la trattativa appare tutt’altro che semplice. Frattesi, arrivato all’Inter nell’estate 2023 dopo una lunga trattativa con la Roma, è considerato un elemento chiave per il futuro nerazzurro.

Tuttavia, alcune valutazioni tecniche e dinamiche di spogliatoio hanno spinto la Juventus a monitorare la situazione, in attesa di eventuali opportunità.

L’idea Juve: muscoli e inserimenti per completare la mediana

La dirigenza bianconera sta valutando l’inserimento di un centrocampista capace di garantire fisicità, corsa e capacità di inserimento, qualità che Frattesi incarna perfettamente. Con un rendimento costante e una mentalità spiccatamente offensiva, il numero 16 dell’Inter rappresenta il tipo di giocatore che Spalletti vorrebbe inserire per dare più equilibrio e profondità alla sua mediana.

L’ex Sassuolo ha dimostrato di poter abbinare quantità e qualità, risultando spesso decisivo con i suoi inserimenti centrali e il senso del gol.

Nella scorsa stagione, pur non essendo titolare fisso, ha chiuso con 7 reti in tutte le competizioni, confermando la propria capacità di incidere anche partendo dalla panchina.

La posizione dell’Inter: giocatore non in vendita, ma la Juve osserva

Al momento, da parte dell’Inter non ci sono aperture. Frattesi è considerato un elemento strategico da Chivu, nonostante una concorrenza serrata a centrocampo che vede Barella, Mkhitaryan e Sucic alternarsi nei ruoli chiave. La società nerazzurra, inoltre, non ha alcuna esigenza di vendere a gennaio, e solo un’offerta particolarmente vantaggiosa — o un’operazione complessa in stile “scambio tecnico” — potrebbe modificare gli equilibri.

La Juventus, dal canto suo, non intende forzare la mano, ma resta alla finestra.

Frattesi e la Juve: una pista che si rinnova

Non è la prima volta che il nome di Frattesi viene accostato alla Juventus. Già nell’estate del 2022, quando era ancora al Sassuolo, i bianconeri avevano tentato un approccio con il club emiliano, poi sfumato per motivi economici. L’Inter si inserì in maniera decisa, chiudendo l’operazione con una formula vantaggiosa e la promessa di un ruolo crescente nel progetto di Inzaghi.

Oggi, però, il contesto è diverso: la Juventus cerca un centrocampista di inserimento che possa alternarsi con Locatelli, Thuram e McKennie, mentre Frattesi, a Milano, continua a lottare per conquistare la titolarità in un reparto affollato. Da qui l’idea dei bianconeri di tenere viva la pista, pronto a intervenire solo se si aprisse uno spiraglio concreto.

Possibili scenari e strategie bianconere

Tra le ipotesi più realistiche circolate negli ambienti di mercato, si parla di una trattativa in prestito con obbligo di riscatto, oppure di uno scambio parziale con un giocatore gradito all’Inter, ipotesi, tuttavia, ancora premature e prive di conferme ufficiali.

La Juventus, per ora, osserva e valuta. L’interesse per Frattesi rientra in una logica di rafforzamento progressivo, con l’obiettivo di anticipare eventuali colpi in vista dell’estate 2026. Se non sarà gennaio, dunque, la prossima finestra di mercato potrebbe comunque riaccendere la possibilità di un’operazione tutta italiana.

Conclusioni: la pista resta difficile, ma non impossibile

Al momento, le possibilità di vedere Frattesi in bianconero già a gennaio restano ridotte, ma non del tutto nulle.

Molto dipenderà dalle mosse dell’Inter, dalla situazione in classifica delle due squadre e da eventuali esigenze di bilancio.

La Juventus, intanto, mantiene i contatti con l’entourage del giocatore e continua a lavorare sotto traccia, fedele alla sua strategia fatta di discrezione e tempismo. La Juventus ha bisogno di nuova energia in mezzo al campo, e Frattesi — per caratteristiche, nazionalità e mentalità — rappresenta uno dei profili ideali per il futuro della mediana bianconera.