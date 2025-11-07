L'Allianz Stadium di Torino sarà lo scenario del classico Derby della Mole tra Juventus e Torino, in programma sabato 8 novembre alle 18:00. Una sfida sempre vibrante che vedrà le due formazioni cittadine contendersi il primato dell'orgoglio. La Vecchia Signora, guidata da Spalletti, scenderà in campo dopo un pareggio in Europa e cercherà di fare la voce grossa contro i cugini del Torino allenati temporaneamente da Leonardo Colucci, in sostituzione dello squalificato Baroni.

Italy Flag
Serie A
Giornata 11
07/11/2025 20:45
Pisa
VS
Cremonese
08/11/2025 15:00
Lecce
VS
Verona
08/11/2025 15:00
Como
VS
Cagliari
08/11/2025 18:00
Juventus
VS
Torino
08/11/2025 20:45
Parma
VS
AC Milan
09/11/2025 12:30
Atalanta
VS
Sassuolo
09/11/2025 15:00
Genoa
VS
Fiorentina
09/11/2025 15:00
Bologna
VS
Napoli
09/11/2025 18:00
AS Roma
VS
Udinese
09/11/2025 20:45
Inter
VS
Lazio

Le probabili formazioni di Juventus-Torino

Queste le probabili formazioni:

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Kostic; Openda, Yildiz; Vlahovic.



Allenatore: Spalletti.

Torino (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Adams, Simeone.

Allenatore: Colucci (squalificato Baroni).

Quote di Juventus-Torino: bianconeri con i favori del pronostico

I bookmaker vedono la Juventus favorita in questo Derby. William Hill quota la vittoria casalinga della Juventus a 1.50, il pareggio a 3.90 e il successo esterno del Torino a 6.50. Quote simili sono offerte da Bet365, che propone la Juventus a 1.50, il pareggio a 4.10 e la vittoria del Torino a 7.00.

Italy Flag
Serie A
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Napoli
10
7
1
2
16 / 8
8
22
D
W
W
L
W
2
Inter
10
7
0
3
24 / 12
12
21
W
W
L
W
W
3
AC Milan
10
6
3
1
15 / 7
8
21
W
D
D
W
D
4
AS Roma
10
7
0
3
10 / 5
5
21
L
W
W
L
W
5
Bologna
10
5
3
2
16 / 8
8
18
W
D
D
W
W
6
Juventus
10
5
3
2
14 / 10
4
18
W
W
L
L
D
7
Como
10
4
5
1
12 / 6
6
17
D
W
D
W
D
8
Lazio
10
4
3
3
13 / 7
6
15
W
D
W
D
D
9
Udinese
10
4
3
3
12 / 15
-3
15
W
L
W
D
D
10
Cremonese
10
3
5
2
12 / 12
0
14
L
W
D
D
L
11
Atalanta
10
2
7
1
13 / 8
5
13
L
D
D
D
D
12
Sassuolo
10
4
1
5
11 / 12
-1
13
L
W
L
D
W
13
Torino
10
3
4
3
10 / 16
-6
13
D
D
W
W
D
14
Cagliari
10
2
3
5
9 / 14
-5
9
L
L
D
L
D
15
Lecce
10
2
3
5
8 / 14
-6
9
W
L
L
D
W
16
Parma
10
1
4
5
5 / 12
-7
7
L
L
D
D
L
17
Pisa
10
0
6
4
7 / 14
-7
6
D
D
D
D
L
18
Genoa
10
1
3
6
6 / 14
-8
6
W
L
L
D
L
19
Verona
10
0
5
5
6 / 16
-10
5
L
L
D
D
L
20
Fiorentina
10
0
4
6
7 / 16
-9
4
L
L
D
L
L

Protagonisti bianconeri e granata: le statistiche

Tra i protagonisti della sfida, occhi puntati su Manuel Locatelli per la Juventus, il cui apporto a centrocampo sarà cruciale.

Con una media valutativa di 7.32, Locatelli ha dimostrato grande affidabilità con 675 minuti giocati in 9 presenze, 23 tackles e 12 intercettazioni, segno dell’importanza del suo ruolo in mediana. Tuttavia, nessun gol o assist ancora a referto finora.

Dusan Vlahović, centravanti della squadra bianconera, è pronto a mettere il suo sigillo sulla partita. In 499 minuti di gioco, ha già realizzato 3 gol con una precisione piuttosto buona (9 tiri su 18 nello specchio), confermandosi come una continua minaccia per le difese avversarie. La sua presenza è fondamentale per Spalletti.

Per il Torino, Giovanni Simeone sta vivendo un bel momento, volta al gol in questa fase della stagione con un bottino di 4 reti.

Presentatosi in 10 occasioni in campo con una valutazione media di 6.92, Simeone è un costante pungolo per le difese nemiche grazie al suo dinamismo.

Valentino Lazaro rappresenta una pedina importante per la fascia del Torino, con un totale di 619 minuti accumulati in 9 apparizioni, fornendo anche 1 assist. Il suo contributo difensivo non è trascurabile, considerando i 13 tackles effettuati.

In attacco, affianco a Simeone, il mister Baroni punterà su Adams, già a segno due volte con 7 tiri centrali su 5. Con 10 presenze parziali, deve guadagnare costantemente minuti dominando nei duelli aerei e nel dribbling (7 successi su 12 tentativi).
