L'Allianz Stadium di Torino sarà lo scenario del classico Derby della Mole tra Juventus e Torino, in programma sabato 8 novembre alle 18:00. Una sfida sempre vibrante che vedrà le due formazioni cittadine contendersi il primato dell'orgoglio. La Vecchia Signora, guidata da Spalletti, scenderà in campo dopo un pareggio in Europa e cercherà di fare la voce grossa contro i cugini del Torino allenati temporaneamente da Leonardo Colucci, in sostituzione dello squalificato Baroni.

Le probabili formazioni di Juventus-Torino

Queste le probabili formazioni:

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Kostic; Openda, Yildiz; Vlahovic.



Allenatore: Spalletti.

Torino (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Adams, Simeone.

Allenatore: Colucci (squalificato Baroni).

Quote di Juventus-Torino: bianconeri con i favori del pronostico

I bookmaker vedono la Juventus favorita in questo Derby. William Hill quota la vittoria casalinga della Juventus a 1.50, il pareggio a 3.90 e il successo esterno del Torino a 6.50. Quote simili sono offerte da Bet365, che propone la Juventus a 1.50, il pareggio a 4.10 e la vittoria del Torino a 7.00.

Protagonisti bianconeri e granata: le statistiche

Tra i protagonisti della sfida, occhi puntati su Manuel Locatelli per la Juventus, il cui apporto a centrocampo sarà cruciale.

Con una media valutativa di 7.32, Locatelli ha dimostrato grande affidabilità con 675 minuti giocati in 9 presenze, 23 tackles e 12 intercettazioni, segno dell’importanza del suo ruolo in mediana. Tuttavia, nessun gol o assist ancora a referto finora.

Dusan Vlahović, centravanti della squadra bianconera, è pronto a mettere il suo sigillo sulla partita. In 499 minuti di gioco, ha già realizzato 3 gol con una precisione piuttosto buona (9 tiri su 18 nello specchio), confermandosi come una continua minaccia per le difese avversarie. La sua presenza è fondamentale per Spalletti.

Per il Torino, Giovanni Simeone sta vivendo un bel momento, volta al gol in questa fase della stagione con un bottino di 4 reti.

Presentatosi in 10 occasioni in campo con una valutazione media di 6.92, Simeone è un costante pungolo per le difese nemiche grazie al suo dinamismo.

Valentino Lazaro rappresenta una pedina importante per la fascia del Torino, con un totale di 619 minuti accumulati in 9 apparizioni, fornendo anche 1 assist. Il suo contributo difensivo non è trascurabile, considerando i 13 tackles effettuati.

In attacco, affianco a Simeone, il mister Baroni punterà su Adams, già a segno due volte con 7 tiri centrali su 5. Con 10 presenze parziali, deve guadagnare costantemente minuti dominando nei duelli aerei e nel dribbling (7 successi su 12 tentativi).