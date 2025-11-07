Il Como ospita il Cagliari l'8 novembre alle ore 15:00 al "Stadio Giuseppe Sinigaglia", in un match valido per l'undicesima giornata della Serie A 2025/26. Le squadre si preparano a fronteggiarsi con diverse situazioni di classifica: i padroni di casa cercano di consolidare il loro buon ritmo, mentre gli ospiti puntano a risalire posizioni preziose. Il Cagliari, reduce da alcune prove altalenanti, tenterà di strappare punti importanti in trasferta, sfidando un Como desideroso di affermarsi ulteriormente in campionato.

Le probabili formazioni di Como-Cagliari

Fabregas dovrebbe schierare il Como con un 4-2-3-1, confermando Butez tra i pali e una difesa a quattro guidata da Diego Carlos. Nicolas Paz, una delle rivelazioni del campionato, agirà a centrocampo con Caqueret, mentre il tridente offensivo dietro l’unica punta Morata sarà composto da Addai, Paz e Diao.

Invece, Pisacane sembra orientato verso un 4-4-1-1 per il suo Cagliari, con Caprile in porta e una difesa guidata da Mina e Luperto. Le fasce saranno presidiate da Zappa e Obert. A centrocampo, la regia sarà nelle mani di Felici e Prati, mentre Esposito cercherà di innescare la prima punta, probabilmente Stipe Esposito, nel ballottaggio con Pavoletti.

Quote di Como-Cagliari: Como parte favorito

I bookmaker vedono il Como come favorito. William Hill quota la vittoria casalinga a 1.44, il pareggio a 4.20 e il colpo esterno del Cagliari a 6.00. Simili le quotazioni di Bet365, che offre l'1 a 1.48, la X a 4.50 e il 2 a 6.50. Un segno di fiducia nei confronti della squadra di Fabregas, che sembra avere tutte le carte in regola per prevalere tra le mura amiche.

Giocatori chiave e statistiche

Nicolas Paz: Il centrocampista argentino del Como, Nicolás Paz, è reduce da un fantastico inizio di stagione.

Con 10 presenze, tutte da titolare, ha già lasciato il segno con 4 gol e altrettanti assist. In mezzo al campo si è mostrato dominante con 429 passaggi completati e una notevole capacità di recupero palla con 30 tackle e 8 intercettazioni.

Assane Diao: Anche se ancora in rodaggio, il giovane attaccante del Como, Assane Diao, ha messo in mostra un interessante potenziale. Diao ha partecipato a 3 incontri, registrando un totale di 189 minuti. Non ha ancora trovato la via del gol, ma con 67 passaggi e una presenza fisica evidente nei duelli – vincendone 11 su 30 – rappresenta una promessa per il futuro.

Álvaro Morata: L’esperto attaccante spagnolo, Morata, ha contribuito con presenza e leadership al Como, accumulando 470 minuti in campo attraverso 10 incontri, di cui 5 da titolare.

Pur non essendo ancora a segno, il suo lavoro sporco e la facilità di inserirsi nei spazi lo rendono un riferimento certo per i compagni.

Marco Palestra: Nelle file del Cagliari, il giovane Marco Palestra ha impressionato con la sua tenacia e la visione di gioco. In 9 partite, ha garantito solidità e freschezza alla linea mediana cagliaritana, dimostrando buone doti difensive e offensive: 16 contrasti vincenti e un assist al suo attivo lo qualificano come un potenziale fattore chiave nella sfida contro il Como a centrocampo.