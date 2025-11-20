La giornata di oggi, giovedì 20 novembre, segna la fine della sanzione disciplinare che aveva tenuto Andrea Agnelli lontano dai ruoli dirigenziali nel calcio. L’ex numero uno della Juventus, fermato complessivamente per 34 mesi a partire da gennaio 2023, è ora nuovamente eleggibile per incarichi ufficiali in ambito sportivo.

Agnelli, fine di una squalifica durata oltre due anni

La prima stangata era arrivata il 20 gennaio 2023, quando la Corte Federale d’Appello della FIGC, nell’ambito dell’inchiesta sportiva sulle presunte irregolarità legate alle plusvalenze del club bianconero, aveva disposto un’inibizione di due anni da tutte le attività federali, chiedendone inoltre l’estensione agli organismi internazionali UEFA e FIFA.

Tale provvedimento era stato confermato il 23 aprile dallo stesso organo di garanzia del CONI, che aveva respinto il ricorso del dirigente. Una seconda punizione era sopraggiunta il 10 luglio 2023, questa volta legata al filone giudiziario riguardante le operazioni sugli stipendi, i rapporti con gli agenti e le collaborazioni con altre società sportive. Il Tribunale Federale Nazionale aveva inizialmente imposto una nuova inibizione di 16 mesi, ridotta successivamente a 10 dopo parziale accoglimento dell’appello alla Corte Federale d’Appello. Con il completamento anche di quest’ultimo periodo di stop, Agnelli può ora valutare un eventuale ritorno sulla scena calcistica, sebbene al momento non siano noti piani o incarichi futuri.

Il suo rientro nel sistema potrebbe comunque riaprire scenari significativi nel panorama dirigenziale italiano e tanti tifosi Juventini hanno segnato la data di oggi sul calendario per tornare a sognare un suo rientro in società.

Juve, i tifosi bianconeri si dividono sul web: 'Lui insieme ad altri, hanno fatto disastri'

Come già accennato, la notizia della conclusione della squalifica di Andrea Agnelli è rimbalzata nella giornata di oggi sui vari social, scatenando tantissime reazioni dei tifosi bianconeri. "E voi ora ve ne siete accorti? Gli juventini veri hanno messo il countdown sul termine della squalifica del Presidente" scrive un utente su X. Un altro aggiunge: "Speriamo torni". Un terzo sottolinea: "Voglio il comunicato che torna alla presidenza della Juve prima di subito".

Se da una parte quindi, molti supporter della vecchia signora hanno accolto con entusiasmo la notizia su Agnelli, altri invece si sono scagliati in maniera diretta contro l'ex presidente bianconero: "Ottimo. Adesso può finalmente godersi la vita in Olanda, lontano da Torino. Nel frattempo la Juventus paga ancora il conto per i disastri fatti negli ultimi anni della sua gestione insieme ad Allegri, Paratici e Arrivabene", evidenzia un tifoso.

Un altro poi aggiunge: "Io credo che una grande squadra deve guardare avanti e non continuare a ricordare il passato (seppur glorioso) dove comunque si sono fatti degli errori".