Sabato 8 novembre, alle 15:00, lo Stadio Via del Mare di Lecce sarà teatro della sfida tra i padroni di casa del Lecce e l'Hellas Verona, gara valida per l'undicesima giornata di Serie A 2025/26. Le due formazioni sono pronte a darsi battaglia sul campo per consolidare le proprie posizioni in classifica e ottenere punti preziosi nella corsa salvezza.

Le probabili formazioni di Lecce-Verona

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Morente.

Di Francesco conferma l'undici uscito vittorioso a Firenze. Pierotti e Banda sono in ballottaggio per una maglia da titolare.



Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa-Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban.

Zanetti deve fare ancora a meno di Serdar, ma può contare sulla coppia d'attacco Giovane-Orban.

Quote di Lecce-Verona: giallorossi leggermente favoriti nei pronostici

Le previsioni dei bookmaker individuano il Lecce come leggero favorito per la vittoria. William Hill quota la vittoria interna a 2.70, mentre il pareggio è a 2.80 e il successo del Verona è dato a 2.90. Sulle stesse lunghezze d’onda Bet365, che quota la vittoria del Lecce a 2.75, il pareggio a 2.90 e la vittoria veronese a 2.90.

Un match aperto a qualsiasi risultato, con probabilmente il fattore casalingo che potrebbe giocare un ruolo chiave per i giallorossi.

Statistiche e rendimento dei giocatori chiave

Nella formazione leccese, Santiago Pierotti potrebbe rappresentare un valore aggiunto, grazie alla sua versatilità nel reparto offensivo.

Con 577 minuti giocati in 9 apparizioni, Pierotti ha mostrato una buona propensione al sacrificio, accumulando però un rating di 6.46 a causa della scarsa incisività sotto porta. Nonostante i suoi 8 tiri, manca ancora la zampata vincente in fase realizzativa.

Nikola Štulić, compagno di reparto, ha anch'esso un rendimento altalenante, con un rating di 6.38 derivante da 6 tiri e poche occasioni da gol create. Sarà chiamato ad aumentare la sua efficacia sotto porta per aiutare i giallorossi a risalire la classifica.

Sponda Verona - Giovane si è dimostrato uno dei più brillanti, seppur la sua media di 6.55 non lo inserisca tra i top performer della Serie A. Tuttavia, i suoi 22 tiri totali e 3 assist in 807 minuti mostrano come possa essere una spina nel fianco per qualsiasi difesa, oltre a rappresentare una seria minaccia in fase d’attacco.

Gift Orban, altro attaccante scaligero, ha contribuito con 2 gol in 657 minuti e un buon numero di tiri, certificando la sua pericolosità. Con un rating di 6.36, anche lui sarà un elemento cruciale nel tentativo veronese di scardinare la difesa leccese.