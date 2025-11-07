Sabato 8 novembre, alle 15:00, lo Stadio Via del Mare di Lecce sarà teatro della sfida tra i padroni di casa del Lecce e l'Hellas Verona, gara valida per l'undicesima giornata di Serie A 2025/26. Le due formazioni sono pronte a darsi battaglia sul campo per consolidare le proprie posizioni in classifica e ottenere punti preziosi nella corsa salvezza.

Italy Flag
Serie A
Giornata 11
07/11/2025 20:45
Pisa
VS
Cremonese
08/11/2025 15:00
Lecce
VS
Verona
08/11/2025 15:00
Como
VS
Cagliari
08/11/2025 18:00
Juventus
VS
Torino
08/11/2025 20:45
Parma
VS
AC Milan
09/11/2025 12:30
Atalanta
VS
Sassuolo
09/11/2025 15:00
Genoa
VS
Fiorentina
09/11/2025 15:00
Bologna
VS
Napoli
09/11/2025 18:00
AS Roma
VS
Udinese
09/11/2025 20:45
Inter
VS
Lazio

Le probabili formazioni di Lecce-Verona

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Morente.

Di Francesco conferma l'undici uscito vittorioso a Firenze. Pierotti e Banda sono in ballottaggio per una maglia da titolare.



Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa-Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban.

Zanetti deve fare ancora a meno di Serdar, ma può contare sulla coppia d'attacco Giovane-Orban.

Quote di Lecce-Verona: giallorossi leggermente favoriti nei pronostici

Le previsioni dei bookmaker individuano il Lecce come leggero favorito per la vittoria. William Hill quota la vittoria interna a 2.70, mentre il pareggio è a 2.80 e il successo del Verona è dato a 2.90. Sulle stesse lunghezze d’onda Bet365, che quota la vittoria del Lecce a 2.75, il pareggio a 2.90 e la vittoria veronese a 2.90.

Un match aperto a qualsiasi risultato, con probabilmente il fattore casalingo che potrebbe giocare un ruolo chiave per i giallorossi.

Italy Flag
Serie A
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Napoli
10
7
1
2
16 / 8
8
22
D
W
W
L
W
2
Inter
10
7
0
3
24 / 12
12
21
W
W
L
W
W
3
AC Milan
10
6
3
1
15 / 7
8
21
W
D
D
W
D
4
AS Roma
10
7
0
3
10 / 5
5
21
L
W
W
L
W
5
Bologna
10
5
3
2
16 / 8
8
18
W
D
D
W
W
6
Juventus
10
5
3
2
14 / 10
4
18
W
W
L
L
D
7
Como
10
4
5
1
12 / 6
6
17
D
W
D
W
D
8
Lazio
10
4
3
3
13 / 7
6
15
W
D
W
D
D
9
Udinese
10
4
3
3
12 / 15
-3
15
W
L
W
D
D
10
Cremonese
10
3
5
2
12 / 12
0
14
L
W
D
D
L
11
Atalanta
10
2
7
1
13 / 8
5
13
L
D
D
D
D
12
Sassuolo
10
4
1
5
11 / 12
-1
13
L
W
L
D
W
13
Torino
10
3
4
3
10 / 16
-6
13
D
D
W
W
D
14
Cagliari
10
2
3
5
9 / 14
-5
9
L
L
D
L
D
15
Lecce
10
2
3
5
8 / 14
-6
9
W
L
L
D
W
16
Parma
10
1
4
5
5 / 12
-7
7
L
L
D
D
L
17
Pisa
10
0
6
4
7 / 14
-7
6
D
D
D
D
L
18
Genoa
10
1
3
6
6 / 14
-8
6
W
L
L
D
L
19
Verona
10
0
5
5
6 / 16
-10
5
L
L
D
D
L
20
Fiorentina
10
0
4
6
7 / 16
-9
4
L
L
D
L
L

Statistiche e rendimento dei giocatori chiave

Nella formazione leccese, Santiago Pierotti potrebbe rappresentare un valore aggiunto, grazie alla sua versatilità nel reparto offensivo.

Con 577 minuti giocati in 9 apparizioni, Pierotti ha mostrato una buona propensione al sacrificio, accumulando però un rating di 6.46 a causa della scarsa incisività sotto porta. Nonostante i suoi 8 tiri, manca ancora la zampata vincente in fase realizzativa.

Nikola Štulić, compagno di reparto, ha anch'esso un rendimento altalenante, con un rating di 6.38 derivante da 6 tiri e poche occasioni da gol create. Sarà chiamato ad aumentare la sua efficacia sotto porta per aiutare i giallorossi a risalire la classifica.

Sponda Verona - Giovane si è dimostrato uno dei più brillanti, seppur la sua media di 6.55 non lo inserisca tra i top performer della Serie A. Tuttavia, i suoi 22 tiri totali e 3 assist in 807 minuti mostrano come possa essere una spina nel fianco per qualsiasi difesa, oltre a rappresentare una seria minaccia in fase d’attacco.

Gift Orban, altro attaccante scaligero, ha contribuito con 2 gol in 657 minuti e un buon numero di tiri, certificando la sua pericolosità. Con un rating di 6.36, anche lui sarà un elemento cruciale nel tentativo veronese di scardinare la difesa leccese.
