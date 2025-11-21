La Juventus è alla ricerca di un difensore per rinforzare la retroguardia nella finestra invernale di calciomercato. La dirigenza bianconera sta sondando diversi profili per accontentare mister Spalletti e tra i nomi monitorati ci sarebbe anche quello di Mario Gila, perno della difesa della Lazio. La Vecchia Signora sarebbe pronta a un'offerta cash più il cartellino di Weston McKennie come contropartita tecnica.

Bianconeri su Gila, McKennie possibile contropartita

Lo spagnolo classe 2000 è uno degli elementi migliori della Lazio targato Maurizio Sarri e le sue prestazioni non sono passate inosservate, attirando l'interesse di molti top club europei.

Tra le società interessate già per gennaio ci sarebbe la Juventus, pronta a battere la concorrenza dell'Inter, a caccia dell'erede di Francesco Acerbi. Stando ad alcuni rumors, i bianconeri sarebbero pronti ad un'offerta attorno ai 15-18 milioni di euro più il cartellino di McKennie come parziale contropartita tecnica. Il centrocampista americano ha il contratto in scadenza nel giugno 2026 e potrebbe liberarsi a parametro zero in estate; inoltre, l'ex Schalke 04 è un profilo che piace molto a Maurizio Sarri che vorrebbe rinforzare la mediana già a gennaio. Da capire la volontà della Lazio di privarsi di un giocatore fondamentale per il 4-3-3 di Sarri ma anche della Juventus di investire sul 25enne spagnolo.

Gila rappresenterebbe un bel colpo per rinforzare la squadra ed andrebbe a comporre un'ottima coppia assieme a Bremer. Fisicità, velocità, capacità nell'impostazione dal basso e buona duttilità: così il classe 2000 potrebbe diventare una pedina importante per il 4-3-3 di Spalletti.

Il Chelsea non molla Yildiz, ipotesi George come contropartita

Kenan Yildiz resta uno dei calciatori della Juventus più corteggiati a livello di calciomercato. Il numero dieci non ha ancora prolungato il contratto con la Vecchia Signora e ciò sta favorendo l'interesse di molti club europei, in particolare del Chelsea che già dalla scorsa estate ha manifestato il proprio gradimento per il talento turco. Stando alle ultime, i Blues sarebbero disposti a mettere sul piatto una cifra vicina ai 60-70 milioni più il cartellino di Tyrique George per arrivare ad Yildiz; una proposta complessiva da circa 100 milioni per convincere la Juventus.

La Vecchia Signora comunque non ha alcuna intenzione di cedere il suo numero 10, soprattutto a gennaio. Molto dipenderà dalle contrattazioni per il rinnovo con una distanza che resta tra domanda ed offerta, ma soprattutto dalla posizione in campionato dei bianconeri. Senza qualificazione alla Champions, il futuro di Yildiz potrebbe essere lontano da Torino.