Secondo quanto riferito dal giornalista Massimo Pavan ai microfoni del canale Youtube Tastiera Velenosa, il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka sarebbe entrato in contatto con la Juventus, palesando la propria volontà di passare nel club bianconero anche nel prossimo mercato di gennaio.

Juventus, Pavan: 'Lobotka avrebbe manifestato la sua volontà di passare alla Juventus, anche fin da subito'

Il giornalista Massimo Pavan ha registrato un video sul canale Youtube di Tastiera Velenosa nel quale parla della Juventus e di un nome che circolerebbe per potenziare la mediana di Luciano Spalletti: "Il procuratore di Lobotka ha parlato non benissimo di Conte e avrebbe fatto capire che il suo assistito nel club campano non ci vorrebbe più stare.

Un classico per il tecnico leccese che ottiene tutto dai suoi nel primo anno e poi comincia a perdere pezzi nei mesi successivi. Il centrocampista si sarebbe infatti stufato del gioco massacrante che gli fa fare l'allenatore e desidererebbe andare in un club con un allenatore più adeguato ai suoi ritmi. In questo contesto si inserisce la Juventus o meglio spunta l'uomo che potrebbe fare al caso del regista, vale a dire Luciano Spalletti. Il toscano è stato quello che lo ha valorizzato di più di tutti in carriera e da questo sarebbe nato il primo approccio fra le parti, con il giocatore che avrebbe manifestato la sua volontà di passare alla Juventus, anche fin da subito o al massimo a giugno, per riabbracciare il suo vecchio allenatore".

Pavan ha proseguito: "E' chiaro che qui siamo nel campo delle ipotesi, perché di certezze non ce ne sono, soprattutto se si considera che l'affare dovrebbe essere fatto fra due club storicamente rivali come Juventus e Napoli. C'é anche da dire che i partenopei in questo momento sono falcidiati dagli infortuni, specie nella zona di centrocampo, quindi far partire uno dei migliori mediani a disposizione sarebbe controproducente. Perciò nella finestra invernale magari sarebbe più complicato ma per l'estate e alle giuste cifre, magari la trattativa potrebbe anche concludersi".

Precisione e ritmi di gioco dettati, questo è Lobotka

Stanislav Lobotka è un centrocampista tecnico e ordinato, specialista nel gioco corto e nel mantenimento del possesso.

Eccelle nel primo controllo, nella capacità di uscire dalla pressione grazie al suo baricentro basso e nella gestione dei tempi della manovra. Ha un’elevata precisione nei passaggi, letture difensive puntuali e una mobilità che gli permette di coprire ampie zone di campo senza perdere lucidità. Per queste qualità, sarebbe il profilo ideale per la Juve di Spalletti, che basa il suo calcio su costruzione pulita, dominio del pallone e continuità nelle linee di collegamento.