Nelle scorse ore il giornalista Gianni Balzarini ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale parla della Juventus e del presunto interesse da parte dei bianconeri per il mercato di gennaio di Marcelo Brozovic, centrocampista attualmente in forza all'Al-Nassr.

Juventus, Balzarini: 'Interesse nei confronti di Brozovic'

Il giornalista Gianni Balzarini ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando della Juventus ha rivelato un nome nuovo accostato per il club bianconero: "Si fanno insistenti le voci che vorrebbero la Juventus non intenzionata a prendere in considerazione il profilo di Pjanic.

Allo stesso tempo, sembra che ci sia un interesse nei confronti di Brozovic, che proprio Spalletti ai tempi dell'Inter aveva trasformato in un regista. Il calciatore è in scadenza di contratto nel prossimo luglio del 2026, quindi potrebbe essere un buon affare, soprattutto se si considerano i numeri che ha collezionato il giocatore in Arabia Saudita. C'é ovviamente il problema dell'ingaggio, visto che il calciatore percepisce 25 milioni di euro all'anno. Quindi mi sembra evidente che dovrebbe abbassare le proprie pretese economiche.

Balzarini ha proseguito il suo video parlando delle recenti dichiarazioni dell'ad bianconero Comolli: "Ha fatto capire che il suo metodo di lavoro basato deve essere accettato dai suoi collaboratori, allenatore di turno compreso, senza se e senza ma.

Perché quando un tecnico approda per la prima volta in una squadra vede solo le cose in maniera positiva, poi però passa il tempo e cominciano a uscire le prime magagne. Comolli, fa quindi inserire nei contratti che fa firmare, un determinato numero di clausole che gli permettano poi di avere l'ultima parola in caso di disguido. Non è un brutto modo di lavorare, è solo un sistema nuovo che viene introdotto nel mondo del calcio. Per quanto riguarda l'impiego degli algoritmi nel mondo del calcio, altro macro argomento toccato dall'ad bianconero, dico che è giusto stare a passo con i tempi ma mai perdere la componente umana. Cosa che peraltro Comolli ha sempre messo in primo piano".

Juve, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Nel calcio come nella vita non contano solo i freddi numeri'

Le parole di Balzarini, specie quelle dedicate proprio a Comolli, hanno acceso il dibattito sul web: "I dati, gli algoritmi, le statistiche servono, vanno visualizzati e analizzati, ma vanno presi per quello che sono e cioè numeri freddi. Nello sport come nella vita contano le motivazioni, la voglia di fare bene e di dare il massimo, la testa e gli attributi per poter giocare nella Juventus, tutto il resto è contorno" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Abbiamo vinto nove scudetti più altre competizioni senza tante formule matematiche, che possono essere perfino una scusa. Benvenuti gli algoritmi se vinceremo almeno 3 Champions di fila, altrimenti lasciano il tempo che trovano".