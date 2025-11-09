Partita ricca di emozioni quella andata in scena al “Città dell’Aria” sabato 8 Novembre 2025 tra Guidonia Montecelio 1937 FC e Pontedera, valevole per la tredicesima giornata di Serie C Sky Wi-Fi del girone B. La squadra di casa si è imposta con un netto 2-0, portando a casa tre punti preziosi in ottica classifica.

Le scelte di formazione

Il tecnico del Pontedera Menichini ha dovuto fare a meno degli infortunati Scaccabarozzi e Ianesi. L'undici iniziale è stato quello proposto nelle ultime gare. Quindi, 4-2-3-1 con Vona preferito inizialmente a Pretato al fianco di Corradini con Perretta e Migliardi sugli esterni.

In mediana Ladinetti e Manfredonia a supporto del tridente composto da Vitali, Faggi e Nabian dietro ad Andolfi.

Mister Ciro Ginestra ha affettuato un solo cambio rispetto alla vittoriosa trasferta di San Benedetto del Tronto, con Diego Zuppel al posto del numero dieci Spavone, ad affiancare in avanti Gabriele Bernardotto.

La sintesi del match

Sin dai primi istanti, la gara è parsa vivace. Il Pontedera ha cercato di rendersi subito protagonista, con una conclusione da fuori area di Manfredonia. Il Guidonia ha risposto presente, con un colpo di testa insidioso di Zuppel terminato di poco a lato. Le prime occasioni del match sono arrivate attorno al 20esimo del primo tempo: Mastrantonio sfiora il gol su calcio di punizione, Corradini su un colpo di testa trova la risposta di Mazzi.

Poco dopo, lo stesso portiere di casa rischia in uscita su un traversone di Perretta, con Andolfi che per poco non trova la via della rete.

L’episodio chiave della prima frazione si verifica al 28’, quando Vona rimedia il secondo giallo in pochi minuti e lascia il Pontedera in dieci. Nonostante l’inferiorità numerica, la squadra toscana chiude la prima frazione con ordine e personalità.

Nella ripresa il copione cambia. I padroni di casa aumentano la pressione e, dopo pochi minuti, ancora Mastrantonio, il più propositivo, va vicino al vantaggio con una conclusione che costringe Biagini ad un intervento decisivo. La svolta arriva però al 54’: Corradini stende Zuppel in area e l’arbitro concede il calcio di rigore.

Dal dischetto Bernardotto si mostra glaciale e porta il Guidonia sull’1-0.

Il Pontedera accusa il colpo e poco dopo resta addirittura in nove uomini: Pretato, già ammonito al 56’, viene nuovamente sanzionato al 60’ e lascia i suoi in doppia inferiorità numerica. Nel finale, con i granata sbilanciati in avanti alla disperata ricerca del pareggio, il Guidonia chiude definitivamente i conti: al novantesimo Vitturini sigla il gol del definitivo 2-0, finalizzando nel migliore dei modi un rapido contropiede.

Nella quattordicesima giornata di Serie C Sky Wi-Fi il Guidonia Montecelio 1937 FC sarà ospite della Vis Pesaro, mentre il Pontedera sfiderà tra le proprie mura la Pianese.