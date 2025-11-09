Nelle scorse ore, lo speaker radiofonico Edoardo Mecca ha scritto un post sul proprio account X sottolineando come Luciano Spalletti, arrivato alla Juventus da poco più di una settimana, stia già ricevendo le prime critiche dai tifosi bianconeri, scontenti per il gioco della Vecchia Signora.

Juventus, Mecca: 'Spalletti è arrivato da una settimana eppure ho già sentito e letto critiche nei suoi confronti'

Lo speaker radiofonico Edoardo Mecca ha scritto un post sul proprio account X nel quale sottolinea come il neo allenatore della Juventus Luciano Spalletti, complice qualche risultato non positivo per la formazione bianconera, starebbe già cominciando ad attrarre i primi giudizi negativi: "Ho letto critiche a Spalletti, arrivato da una settimana con tre partite ogni due o tre giorni.

Il tifoso juventino riesce sempre a stupirmi in peggio".

Mecca, restando sul tema dell'allenatore, ha poi aggiunto: "Spalletti è qui da una settimana e spero si sia reso conto dei limiti tecnici della Juve. Sarà un lavoro molto duro il suo. Il centrocampo è il vero punto debole, come sosteniamo da mesi e mesi. La mancanza di personalità in troppi giocatori è un altro punto debolissimo. Tanti auguri Luciano, qui serve un mezzo miracolo".

Mecca ha proseguito: "Sono sicuro che dopo la sosta vedremo molto più spesso Miretti, Zhegrova e Openda. Spalletti ha già annunciato che cambierà il modulo e secondo me in questa settimana si è fatto un’idea sul campo dei limiti strutturali di questa Juventus.

L’importante è che nessuno si senta più intoccabile".

Infine lo speaker ha dedicato un breve commento sul match pareggiato per 0-0 dalla Juventus con il Torino: "Comunque per me la Juve è in crescita, si sono viste cose buone e altre meno ma contro Sporting e contro i granata, con un pizzico di cattiveria, rabbia e fortuna in più, si poteva vincere. Bisogna cercare di essere positivi".

Juve, i tifosi rispondono a Mecca: 'Spalletti ha scelto di nuovo il modulo di Tudor e ci ingolfiamo sulle fasce'

Le parole di Mecca hanno acceso la discussione tra i suoi follower: "Se ci sono gli 'Spallettiout' ti do ragione, ma non puoi negare che ha scelto il modulo di Tudor piuttosto che quello che ci ha fatto vincere le uniche 2 partite di Brambilla.

Ci ingolfiamo sulle fasce, costringendoci a giocare in orizzontale. Spero che Spalletti lo capisca presto", scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Vorrei ricordare, tanto per dirne uno, che Ranieri l’anno scorso è arrivato alla Roma che stava per retrocedere e all'inizio non aveva fatto risultati ma si erano visti miglioramenti, poi sappiamo come è andata. A Spalletti va dato tempo anche se il materiale è scadente".