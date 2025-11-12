Il prossimo weekend non vedrà scendere in campo né la Serie A né la Serie B. Come da calendario, infatti, il campionato si ferma per lasciare spazio agli impegni delle nazionali, impegnate nelle ultime sfide del 2025 tra qualificazioni e amichevoli. Ma per gli appassionati di calcio italiano lo spettacolo non mancherà: la Serie C sarà protagonista assoluta del fine settimana, con partite attese e tifoserie già in grande fermento che confermano gli ottimi numeri della scorsa settimana. In un momento in cui le grandi piazze del calcio professionistico riposano, la terza serie offre la sua consueta miscela di passione, rivalità e calore popolare.

Già dai primi dati di prevendita per le gare che si giocheranno nel prossimo weekend, emerge un entusiasmo contagioso: ottimi numeri di varie tifoserie in tutti i gironi della Serie C. Tra questi c'è sicuramente la tifoseria del Campobasso che in poche ore ha acquistato ben 155 tagliandi nel settore ospiti di Forlì. Una trasferta non proprio agevole considerando i circa 500 km di distanza tra i due centri.

Ottimi numeri anche nei gironi A e B di Serie C

Nel girone C spiccano i tifosi della Salernitana che hanno polverizzato in poche ore tutti i 951 biglietti disponibili per il settore ospiti di Altamura, trasformando la trasferta pugliese in una vera e propria marea granata. Un risultato che testimonia la voglia dei sostenitori campani di seguire la squadra anche lontano dall’Arechi, che si conferma uno degli stadi più caldi d'Italia per numero spettatori, dopo un inizio di stagione incoraggiante.

La Salernitana è seconda dopo il pareggio casalingo ma i tifosi non faranno mancare il loro apporto anche stavolta.

Secondo sold out di giornata

Sold out anche a San Benedetto del Tronto, dove i tifosi della Ternana hanno fatto registrare il tutto esaurito con 500 biglietti venduti per la sfida contro la Sambenedettese. L’entusiasmo rossoverde conferma quanto la piazza di Terni stia rispondendo con calore alla squadra, desiderosa di ritagliarsi un ruolo da protagonista nel Girone B. Nonostante gli scarsi risultati della squadra, è iniziata discretamente anche la trasferta dei perugini: già 40 biglietti venduti per Sassari.

Non mancano i divieti

Non mancano i divieti alle trasferte. I tifosi dell'Union Brescia non potranno andare a vedere la loro squadra contro l'Ospitaletto (per il divieto dei residenti a Brescia di acquistare il tagliando).

Divieti agli ospiti, anche per Catania- asarano, Rimini-Ascoli e Picerno-Siracusa.

La Serie C, ancora una volta, dimostra di essere molto più di un campionato “minore”. È il cuore autentico del calcio italiano, fatto di passione, appartenenza e sacrificio. E in un weekend senza A e B, sarà proprio questa categoria a tenere viva la fiamma del pallone.