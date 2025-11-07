Al Weserstadion di Brema, venerdì 7 novembre alle 20:30, andrà in scena la sfida tra Werder Brema e Wolfsburg, valida per la decima giornata della Bundesliga 2025/26. Gli occhi saranno puntati sulla tenuta casalinga dei padroni di casa, desiderosi di riprendere una posizione di rilievo in classifica, mentre il Wolfsburg cercherà di ribaltare i pronostici in una sfida comunque insidiosa a cavallo tra parte sinistra e destra della classifica.

Quote di Werder Brema-Wolfsburg: una sfida equilibrata

I bookmaker considerano l'incontro piuttosto equilibrato, con un leggero favore per i padroni di casa.

William Hill quota la vittoria del Werder Brema a 2.20, il pareggio a 3.50 e il successo del Wolfsburg a 2.90. Bet365 offre quote simili, con il successo del Werder a 2.15, il pareggio a 3.60 e la vittoria del Wolfsburg a 3.10. Le quote indicano una gara aperta a qualsiasi risultato, dove il vantaggio del fattore campo per il Werder potrebbe fare la differenza.

Le statistiche dei giocatori chiave di Werder Brema e Wolfsburg

Victor Boniface, attaccante del Werder Brema, sta cercando di ritagliarsi uno spazio sempre più importante nella squadra.

Finora Boniface ha partecipato a 7 match di questa Bundesliga, in cui, pur non trovando ancora il gol, ha confezionato 1 assist. Con 78 passaggi e 2 dribbling riusciti su 9 tentativi, Boniface è un giocatore che punta a migliorare la propria efficacia offensiva nel proseguire della stagione.

Marco Grüll, anch’esso del Werder Brema, in 9 partite disputate si è distinto grazie ai suoi 2 gol e 1 assist. Grüll ha effettuato 165 passaggi di cui 9 chiave per le trame offensive della sua squadra, confermandosi elemento centrale nella fase d'attacco dei suoi.

Per il Wolfsburg, Mohammed Amoura emerge come una delle stelle nascenti del club. Con 4 reti all'attivo in 9 presenze, accompagnate da 1 assist, Amoura si è dimostrato efficace sotto porta, diventando una minaccia costante per le difese avversarie.

Con 17 tiri totali, 8 dei quali in porta, il giovane attaccante algerino rappresenta una delle principali fonti di pericolo per il Werder.

Infine, Christian Eriksen continua a portare la propria esperienza nella mediana del Wolfsburg. Nonostante abbia iniziato titolare solo 3 volte su 6 presenze totali, Eriksen ha già collezionato 1 assist e mantiene una presenza costante nella costruzione del gioco con 137 passaggi completati. Il suo contributo potrebbe essere decisivo nel complesso equilibrio che caratterizzerà la sfida.