Al Weserstadion di Brema, venerdì 7 novembre alle 20:30, andrà in scena la sfida tra Werder Brema e Wolfsburg, valida per la decima giornata della Bundesliga 2025/26. Gli occhi saranno puntati sulla tenuta casalinga dei padroni di casa, desiderosi di riprendere una posizione di rilievo in classifica, mentre il Wolfsburg cercherà di ribaltare i pronostici in una sfida comunque insidiosa a cavallo tra parte sinistra e destra della classifica.

Germany Flag
Bundesliga
Giornata 10
07/11/2025 20:30
Werder Bremen
VS
VfL Wolfsburg
08/11/2025 15:30
1899 Hoffenheim
VS
RB Leipzig
08/11/2025 15:30
Bayer Leverkusen
VS
1. FC Heidenheim
08/11/2025 15:30
Hamburger SV
VS
Borussia Dortmund
08/11/2025 15:30
Union Berlin
VS
Bayern München
08/11/2025 18:30
Borussia Mönchengladbach
VS
1.FC Köln
09/11/2025 15:30
SC Freiburg
VS
FC St. Pauli
09/11/2025 17:30
VfB Stuttgart
VS
FC Augsburg
09/11/2025 19:30
Eintracht Frankfurt
VS
FSV Mainz 05

Quote di Werder Brema-Wolfsburg: una sfida equilibrata

I bookmaker considerano l'incontro piuttosto equilibrato, con un leggero favore per i padroni di casa.

William Hill quota la vittoria del Werder Brema a 2.20, il pareggio a 3.50 e il successo del Wolfsburg a 2.90. Bet365 offre quote simili, con il successo del Werder a 2.15, il pareggio a 3.60 e la vittoria del Wolfsburg a 3.10. Le quote indicano una gara aperta a qualsiasi risultato, dove il vantaggio del fattore campo per il Werder potrebbe fare la differenza.

Germany Flag
Bundesliga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Bayern München
9
9
0
0
33 / 4
29
27
W
W
W
W
W
2
RB Leipzig
9
7
1
1
19 / 10
9
22
W
W
W
D
W
3
Borussia Dortmund
9
6
2
1
15 / 6
9
20
W
W
L
D
W
4
VfB Stuttgart
9
6
0
3
14 / 10
4
18
L
W
W
W
W
5
Bayer Leverkusen
9
5
2
2
18 / 14
4
17
L
W
W
W
W
6
1899 Hoffenheim
9
5
1
3
18 / 15
3
16
W
W
W
L
D
7
1.FC Köln
9
4
2
3
16 / 12
4
14
W
L
D
W
L
8
Eintracht Frankfurt
9
4
2
3
22 / 19
3
14
D
W
D
L
W
9
Werder Bremen
9
3
3
3
13 / 17
-4
12
D
W
D
W
L
10
Union Berlin
9
3
2
4
11 / 15
-4
11
D
L
W
L
D
11
SC Freiburg
9
2
4
3
11 / 13
-2
10
D
L
D
D
D
12
VfL Wolfsburg
9
2
2
5
11 / 16
-5
8
L
W
L
L
L
13
Hamburger SV
9
2
2
5
8 / 15
-7
8
L
L
L
W
D
14
FC Augsburg
9
2
1
6
12 / 21
-9
7
L
L
D
W
L
15
FC St. Pauli
9
2
1
6
8 / 18
-10
7
L
L
L
L
L
16
Borussia Mönchengladbach
9
1
3
5
10 / 18
-8
6
W
L
L
D
L
17
FSV Mainz 05
9
1
2
6
10 / 17
-7
5
D
L
L
L
L
18
1. FC Heidenheim
9
1
2
6
8 / 17
-9
5
D
L
D
L
W

Le statistiche dei giocatori chiave di Werder Brema e Wolfsburg

Victor Boniface, attaccante del Werder Brema, sta cercando di ritagliarsi uno spazio sempre più importante nella squadra.

Finora Boniface ha partecipato a 7 match di questa Bundesliga, in cui, pur non trovando ancora il gol, ha confezionato 1 assist. Con 78 passaggi e 2 dribbling riusciti su 9 tentativi, Boniface è un giocatore che punta a migliorare la propria efficacia offensiva nel proseguire della stagione.

Marco Grüll, anch’esso del Werder Brema, in 9 partite disputate si è distinto grazie ai suoi 2 gol e 1 assist. Grüll ha effettuato 165 passaggi di cui 9 chiave per le trame offensive della sua squadra, confermandosi elemento centrale nella fase d'attacco dei suoi.

Per il Wolfsburg, Mohammed Amoura emerge come una delle stelle nascenti del club. Con 4 reti all'attivo in 9 presenze, accompagnate da 1 assist, Amoura si è dimostrato efficace sotto porta, diventando una minaccia costante per le difese avversarie.

Con 17 tiri totali, 8 dei quali in porta, il giovane attaccante algerino rappresenta una delle principali fonti di pericolo per il Werder.

Infine, Christian Eriksen continua a portare la propria esperienza nella mediana del Wolfsburg. Nonostante abbia iniziato titolare solo 3 volte su 6 presenze totali, Eriksen ha già collezionato 1 assist e mantiene una presenza costante nella costruzione del gioco con 137 passaggi completati. Il suo contributo potrebbe essere decisivo nel complesso equilibrio che caratterizzerà la sfida.
