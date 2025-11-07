Elche e Real Sociedad si preparano a incrociare le armi nell'insolito palcoscenico serale di venerdì 7 novembre, con calcio d'inizio fissato alle 21:00 all'iconico Estadio Manuel Martínez Valero di Elche.

Le probabili formazioni di Elche-Real Sociedad

Formazioni speculari per le due squadre, entrambe schierate con un 4-5-1. Elche scenderà in campo con Iñaki Peña tra i pali, protetto dalla linea difensiva formata da Victor Chust, David Affengruber, Álvaro Núñez e Adrià Pedrosa. A centrocampo, Aleix Febas cercherà di dettare i ritmi affiancato da Martim Neto, Marc Aguado, Germán Valera e il capitano Rafa Mir.

Davanti, André Silva sarà il terminale offensivo.

Real Sociedad risponderà con Álex Remiro in porta, sostenuto in difesa da Igor Zubeldia, Jon Martín, Sergio Gómez e Jon Aramburu. Il centrocampo sarà il cuore pulsante con Brais Méndez, Carlos Soler e Take Kubo pronti a creare opportunità per i due attaccanti Guedes e Mikel Oyarzabal.

Quote di Elche-Real Sociedad: equilibrio totale

Le quote dei bookmaker parlano di una partita equilibrata, con William Hill che quota la vittoria interna di Elche a 2.70, il pareggio a 3.10 e il successo della Real Sociedad a 2.62.

Anche Bet365 si allinea a questa lettura, offrendo l'1 e il 2 con quote identiche a 2.70, mentre il pareggio viene leggermente apprezzato a 3.20. Una sfida che, secondo i pronostici, potrebbe davvero riservare sorprese fino alla fine.

Le statistiche di alcuni protagonisti attesi

Aleix Febas sarà uno dei pilastri di Elche, forte della sua esperienza accumulata nelle prime giornate.

Febas ha già dimostrato il suo valore con 650 passaggi completati e un'efficace presenza a centrocampo garantita dai suoi 70 duelli vinti su 120 tentati, dribbling precisi (13 su 26) e soli 5 falli commessi.

Nel reparto offensivo di Elche, André Silva proverà a confermare il suo ruolo di protagonista, avendo già segnato 4 reti in stagione. Suo è anche un ottimo contributo in fase d'attacco con 14 tiri di cui 7 nello specchio, rivelando un atleta che può essere letale se servito con intelligenza.

Passando agli avversari, Mikel Oyarzabal è il faro della Real Sociedad. I suoi 4 gol segnati e 2 assist forniti ne fanno una dei giocatori più pericolosi per la difesa dell'Elche. La sua capacità di incidere (21 tiri totali, 13 in porta) ne fa un'arma formidabile dal punto di vista offensivo.

Infine, occhi puntati anche su Take Kubo, il talento giapponese noto per la sua abilità nel dribbling (8 dribbling riusciti su 17 tentativi) e l'apporto al gioco di squadra con passaggi chiave che potrebbero sbloccare la difesa avversaria. La sua versatilità e rapidità saranno tra i principali pericoli che l'Elche dovrà fronteggiare.