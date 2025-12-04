Secondo le ultime parole scritte su X dal giornalista Paolo Ziliani, Spalletti avrebbe criticato in maniera inequivocabile i due attaccanti attualmente nella rosa della Juventus e arrivati dal mercato estivo, Jonathan David e Loïs Openda.

Juventus, Ziliani: 'Le dichiarazioni di Spalletti su David e Openda agghiaccianti, spero Comolli non le abbia sentite'

Il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani, ha scritto un messaggio sul proprio account X dedicato alla Juventus e alle ultime dichiarazioni fatte dal tecnico Luciano Spalletti in merito ai due centravanti bianconeri arrivati la scorsa estate: "Non dite a Comolli che David e Openda per Spalletti non sono di livello.

Le parole dette dal tecnico negli ultimi giorni sul conto dei due neoacquisti sono raggelanti: li ha definiti 'timidini' quasi fossero due casi umani, chiede loro di sfoderare facce da cavolo e la verità è che già oggi rimpiange amaramente Vlahovic".

Ziliani ha ricordato come, alla vigilia di Como-Juventus, Igor Tudor avesse sottolineato pubblicamente la fortuna del tecnico del Como, il quale godeva del sostegno di una società pronta ad acquistare i giocatori da lui richiesti. Un’osservazione che, secondo Ziliani, celava il malcontento dello stesso Tudor, convinto di non aver avuto analogo trattamento: Comolli gli aveva infatti consegnato un gruppo di calciatori – David, Openda, Zhegrova e João Mario – scelti senza consultarlo, mentre le sue vere preferenze ricadevano, ad esempio, sulla trasformazione del prestito di Kolo Muani in acquisto definitivo e sulla permanenza del giovane Alberto Costa, poi ceduto nello scambio con il poco comprensibile João Mario.

Ziliani ha inoltre ricordato come, pochi giorni dopo quelle dichiarazioni, Tudor avesse avuto l’audacia di schierare al Bernabéu una Juventus totalmente priva dell’intero pacchetto di acquisti estivi voluto da Comolli. Una decisione che, secondo il giornalista, contribuì a determinare il suo esonero, recapitato appena quattro giorni dopo, all’indomani di Lazio-Juventus 1-0.

Secondo Ziliani, l’avvento di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera, chiamato a sostituire il “temperamentale” Tudor, non ha tuttavia modificato la situazione. A un mese dal suo arrivo, osserva, la questione degli “acquisti fantasma” firmati da Comolli rimane immutata: tali giocatori continuano infatti a occupare un ruolo del tutto marginale, esattamente come accadeva sotto la gestione precedente.

Spalletti e quei dubbi sulla trasformazione di Yildiz in falso nove

Seguendo le parole di Ziliani, si può effettivamente constatare come Spalletti non sarebbe estremamente soddisfatto delle prestazioni fornite finora da Jonathan David e da Loïs Openda. Non è certo un caso infatti che si sia parlato, per bocca anche dello stesso Spalletti, di un possibile impiego di Kenan Yildiz come falso 9, in una riproposizione di quella formula che rese Totti nella Roma un cannoniere formidabile.