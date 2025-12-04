Secondo quanto riferito dal giornalista Gianni Balzarini ai microfoni de Il BiancoNero, un'eventuale sconfitta della Juventus sul campo del Napoli nel big match di domenica sera, equivarrebbe a vanificare le tre vittorie conseguite dagli uomini di Spalletti nelle scorse settimane.

Balzarini: 'Perdere col Napoli equivale a buttare le tre vittorie che hai fatto nelle scorse settimane'

Il giornalista Gianni Balzarini è intervenuto ai microfoni della trasmissione Il BiancoNero e parlando della prossima sfida di campionato della Juventus con il Napoli ha detto: "Se dovesse arrivare un pareggio sarebbe da analizzare il modo in cui si otterrebbe: perché un conto è quando recuperi da una situazione di svantaggio, allora in quel caso puoi anche essere soddisfatto.

Diverso è se sei te quello a essere rimontato. Ad esempio quello contro il Milan a me è sembrato una mezza sconfitta, perché a parte la grande parata di Maignan su Gatti, tu hai creato davvero poco mentre loro potevano andare in vantaggio almeno 5 volte. Il Napoli ha giocatori di grandissima qualità e quindi bisognerà stare molto attenti, perché la sconfitta equivale a buttare a mare le tre vittorie consecutive che hai ottenuto, seppur in competizioni diverse, nelle scorse settimane".

Ancora Balzarini: Firmo per la sconfitta col Napoli per poi vincere con Bologna e Roma? Se batti anche il Pisa e il Lecce il 3 gennaio si. Perché se cominci a fare in tutta la stagione 3-4 vittorie e una sconfitta in maniera ciclica allora ci posso anche stare.

In ogni caso c'è da sperare che si recuperi Perin, perché con Pinsoglio out resta praticamente a disposizione solo Di Gregorio per la porta".

Il giornalista parlando poi di come si potrebbe sviluppare il match del Maradona ha detto: "Mi aspetto che nel momento in cui la Juventus avrà il possesso palla lo faccia fruttare, altrimenti la partita si potrebbe incanalare male. Perché poi loro ti fanno giocare, tu spendi energie e poi ti possono fare male nelle ripartenze, nelle quali hanno dimostrato di essere micidiali. Mi viene in mente la partita dell'anno scorso nella quale la Juve disputò una prestazione straordinaria nel primo tempo e trovò solo un gol di Kolo Muani per poi spegnersi nella ripresa anche a causa di un totale black out.

Ecco tutto ciò non si dovrà ripetere domenica sera al Maradona".

Juve, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Con questo Napoli esiste solo vincere'

Le parole di Balzarini hanno acceso la discussione sul web: "Non esiste limitare i danni, con questo Napoli si può e si deve vincere. Senza Lukaku, De Bruyne e Anguissa non e il vero Napoli" scrive sicuro un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Se ricominciamo a fare passaggi orizzontali o indietro, come in ogni partita succede, per il Napoli sarà un invito a nozze".