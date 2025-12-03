In Premier League questo mercoledì 3 dicembre il Brighton affronterà l'Aston Villa alle ore 20:30 all'Amex Stadium di Brighton. Si preannuncia una gara avvincente, fra due squadre attualmente in lotta per le posizioni di alta classifica e con la formazione di casa che pare favorita secondo i bookmaker.

Quote di Brighton-Aston Villa: i Seagulls favoriti

Nelle previsioni dei bookmaker, il Brighton sembra avere un leggero vantaggio.

William Hill quota la vittoria interna a 2.15, il pareggio a 3.30 e il successo ospite a 3.40.

Una previsione simile è espressa da Bet365, che offre identicamente il successo del Brighton a 2.15, il segno X a 3.40 e la vittoria dell’Aston Villa anch'esso a 3.40.

Le statistiche dei giocatori chiave: Welbeck, Buendía e altri protagonisti

Danny Welbeck: l'esperto attaccante del Brighton ha dimostrato di essere un elemento importante, totalizzando 7 gol in 13 presenze in questa stagione.

La sua precisione sotto porta è confermata dai 9 tiri su 17 diretti in porta.

Georginio Rutter: sebbene non sia ancora riuscito ad andare a segno questa stagione, ha fornito due assist in 12 presenze, la sua abilità nei dribbling (15 riusciti su 28) e la capacità di vincere i duelli rendono Rutter un giocatore da tenere d’occhio.

Emiliano Buendía: con 3 gol e 2 assist in 11 presenze, il centrocampista ha dimostrato di essere particolarmente incisivo quando schierato titolare, con 10 passaggi chiave finora.

John McGinn: con 13 presenze e oltre 1000 minuti di gioco, è una colonna del centrocampo dei Villans. Ha contribuito con un gol e un assist, ma il suo impatto va oltre i numeri, grazie a una gestione del gioco che include 17 passaggi chiave.

Donyell Malen: finora ha trovato 3 gol in 13 apparizioni, la maggior parte delle quali partendo dalla panchina. La sua rapidità nei dribbling e la capacità di inserirsi negli spazi giusti potrebbero fare la differenza nelle fasi finali della partita.
