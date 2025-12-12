Atalanta e Cagliari si incontreranno il 13 dicembre alle ore 20:45 presso la New Balance Arena di Bergamo per la quindicesima giornata della Serie A 2025/26. I padroni di casa, guidati da Palladino, vogliono mantenere alta la loro posizione in classifica, mentre il Cagliari di Pisacane cerca punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Le probabili formazioni di Atalanta-Cagliari

L'Atalanta dovrebbe scendere in campo con il consueto 3-4-2-1, nonostante l'assenza dell'infortunato Bellanova. Palladino dovrà fare a meno anche di Bakker e Sulemana, con il giovane Bernasconi e Zappacosta pronti a coprire le fasce.

In avanti, Krstovic guiderà l'attacco spalleggiato da Lookman e Samardzic.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Bernasconi; Lookman, Samardzic; Krstovic.

Per i sardi, il modulo preferito sarà il 3-5-2, con il dubbio legato alle condizioni di Obert che potrebbe partire dal primo minuto. Folorunsho e Esposito cercheranno di creare difficoltà alla difesa avversaria, supportando Borrelli in attacco.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodriguez; Palestra, Deiola, Prati, Folorunsho, Obert; S. Esposito, Borrelli.

Quote di Atalanta-Cagliari: nerazzurri nettamente favoriti

Secondo i bookmaker, l'Atalanta è considerata la favorita per questa sfida casalinga.

William Hill quota la vittoria dei nerazzurri a 1.35, mentre il pareggio è dato a 4.80 e la vittoria degli ospiti a 8.00. Anche Bet365 vede i padroni di casa con quote simili: 1.33 per il successo dell'Atalanta, 5.00 per il pareggio e un allungo importante fino a 9.50 per un inatteso trionfo del Cagliari.

Le statistiche dei protagonisti in campo

Ademola Lookman: Ala titolare dell'Atalanta, ha finora disputato 10 partite, contribuendo con 2 reti.

L'agilità e la capacità di dribbling sono le sue armi principali, avendo completato con successo 14 dei suoi 27 tentativi, in una stagione fin qui positiva con un rating medio di 6.81. Occhio ai suoi inserimenti pericolosi.

Nikola Krstovic: L'attaccante montenegrino, in questo avvio di stagione, ha giocato 12 match con 2 goal e 3 assist, dimostrando di poter essere incisivo anche nei momenti cruciali. Sebbene il suo apporto non sia sempre stato continuo, la sua presenza in area sarà fondamentale contro un Cagliari spesso in difficoltà difensiva.

Sebastiano Esposito: Elemento chiave nel centrocampo del Cagliari, con 13 presenze ha messo a segno 3 reti e fornito un assist. La sua propensione a giocare tra le linee e un rating di 6.92 lo rendono un avversario temibile se lasciato libero di orchestrare il gioco. Il giovane talento cercherà di mettere in difficoltà la retroguardia bergamasca con la sua visione acuta.