La partita tra Torino e Cremonese si disputerà sabato 13 dicembre alle ore 15:00 presso lo Stadio Olimpico di Torino, per la quindicesima giornata della Serie A 2025/26. I granata cercano di consolidare la loro posizione a metà classifica, mentre la Cremonese, in lotta per la salvezza, vuole insidiare la roccaforte casalinga del Torino con una prestazione concreta.

Le probabili formazioni di Torino-Cremonese

Il Torino dovrebbe scendere in campo con un 3-5-2 orchestrato dal tecnico Baroni. Tra i pali ci sarà Israel, mentre il terzetto difensivo comprenderà Ismajli, Maripan e Coco.

A centrocampo, Pedersen e Lazaro sulle fasce, supportati dalla regia di Asllani, Casadei e Vlasic. In attacco, il duo formato da Zapata e Adams tenterà di scardinare la difesa avversaria. Buone notizie per i granata con il rientro di Simeone e Ismajli.

Per la Cremonese, l’allenatore Nicola dovrebbe optare anch’egli per un 3-5-2. In porta spazio ad Audero, con Terracciano, Baschirotto e Bianchetti a comporre la retroguardia. A centrocampo, l’incognita di chi affiancherà Vardy in attacco sembra risolta a favore di Bonazzoli. Pezzella, recentemente recuperato dall'influenza, parte titolare sulla sinistra.

Quote di Torino-Cremonese: granata più quotati

Secondo i bookmaker, il Torino parte favorito per la vittoria casalinga.

William Hill propone la quota per il successo del Torino a 1.95, mentre il pareggio è quotato a 3.10 e il colpo esterno della Cremonese a 4.00. Anche Bet365 concorda con queste quote, offrendo il successo interno a 1.95, il pareggio a 3.25 e la vittoria ospite a 4.20.

Le statistiche dei giocatori chiave

Nel Torino, Nikola Vlašić si sta rivelando uno degli elementi più affidabili nello scacchiere di Baroni.

L'attaccante croato ha già collezionato 14 presenze con 2 gol e altrettanti assist all’attivo, a dimostrazione della sua importanza nel sistema offensivo granata.

Ché Adams, con 3 reti in 13 presenze, è un altro protagonista dell'attacco granata. Spesso impiegato a partita in corso, Adams aggiunge dinamicità e imprevedibilità alla manovra torinista.

Spostandoci verso la Cremonese, Federico Bonazzoli ha segnato 5 reti in 11 presenze, risultando il miglior marcatore dei grigiorossi. Con un rating di 7.05, Bonazzoli è il terminale offensivo preferito di Nicola, capace di creare pericoli con le sue conclusioni precise.

L'insidia maggiore per la difesa granata sarà rappresentata da Jamie Vardy, un veterano del calcio inglese, che con 4 gol in 10 presenze mantiene alto il pedigree offensivo della Cremonese.