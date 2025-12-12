Per la quindicesima giornata di Serie A, il Lecce è pronto ad accogliere il Pisa allo Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare. La sfida, in programma stasera 12 dicembre alle 20:45, rappresenta un'occasione per entrambe le formazioni di raccogliere punti preziosi in chiave salvezza.

Le probabili formazioni di Lecce-Pisa

Il Lecce di mister Di Francesco dovrebbe scendere in campo con un offensivo 4-3-3. Tra i pali ci sarà Falcone, supportato in difesa da Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel e Gallo. A centrocampo, la cerniera sarà formata da Coulibaly, Ramadani e Berisha.

In attacco, Morente e Sottil agiranno sulle fasce, a supporto del centravanti Stulic, in cerca del primo gol in Serie A, nonché al centro di alcuni ballottaggi con Camarda e Pierotti che potrebbero insidiare la sua titolarità.

Il Pisa, guidato da Gilardino, dovrebbe optare per un classico 3-5-2. Fra i pali Scuffet dovrebbe essere confermato, mentre il terzetto difensivo dovrebbe essere composto da Calabresi, Caracciolo e Canestrelli. Il centrocampo sarà affidato a Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Marin e Leris, mentre in attacco ci sarà Meister, con un partner ancora da identificare. Assente per squalifica Nzola, ci sono diversi candidati al ruolo: Lorran sembra favorito, ma occhio a Tramoni e Vural che potrebbero scendere in campo in un modulo alternativo.

Quote di Lecce-Pisa: leggera preferenza per i padroni di casa

Stando alle quote dei principali bookmaker, il Lecce parte favorito nei pronostici. William Hill quota la vittoria dei salentini a 2.40, mentre il pareggio è offerto a 2.80 e il successo esterno del Pisa a 3.25. Simili le opinioni di Bet365, che propone il successo leccese a 2.50, il pareggio a 2.88 e l'eventuale vittoria dei toscani a 3.30.

Le statistiche dei protagonisti attesi a Lecce

Riccardo Sottil con il Lecce finora ha collezionato 9 presenze, 4 delle quali da titolare, accumulando 392 minuti e segnando un gol.

Sottil è anche affidabile nei duelli, vincendone 22 su 52 e mostrando una propensione al dribbling (6 riusciti su 19 tentativi).

Nikola Stulic cerca ancora il suo primo centro stagionale in campionato coi pugliesi. Con 13 presenze e 855 minuti giocati, il calciatore serbo ha un compito difficile ma non impossibile. In attacco, ha effettuato 8 tiri, di cui 3 nello specchio, e distribuito 155 passaggi, 9 dei quali decisivi. I suoi duelli sono stati duri, vincendone quasi la metà su 128 totali.

Michel Aebischer, metronomo della mediana pisana, ha finora messo insieme 13 apparizioni per un totale di 1072 minuti in campo. Senza gol all'attivo, ha completato 593 passaggi e 10 assist chiave. È un giocatore importante nei contrasti, avendone vinti 49 su 89.