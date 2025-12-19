Augsburg e Werder Brema si preparano a scendere in campo sabato 20 dicembre, alle 15:30, presso la suggestiva cornice della WWK Arena. Questo confronto della quindicesima giornata della Bundesliga 2025/26 promette scintille, con due squadre pronte a darsi battaglia per tre punti che potrebbero essere cruciali nel corso della stagione. La sfida si presenta avvincente e il pubblico di Augsburg attende con impazienza di vedere i propri beniamini fronteggiare il Werder, in quello che si prospetta un pomeriggio di calcio vibrante.

Le probabili formazioni di Augsburg-Werder Brema

Per i padroni di casa dell'Augsburg, l'allenatore sembra intenzionato a schierare un 3-4-2-1 offensivo, con Finn Dahmen tra i pali. In difesa si allineeranno Noahkai Banks, Cedric Zesiger e Keven Schlotterbeck. A centrocampo, Robin Fellhauer, Kristijan Jakic, Han-Noah Massengo e Dimitrios Giannoulis cercheranno di dominare il gioco. In attacco, la creatività sarà affidata a Fabian Rieder e Alexis Claude-Maurice, che supporteranno il centravanti Anton Kade.

Il Werder Brema risponderà con un modulo 4-2-3-1. A custodire la porta sarà Mio Backhaus, supportato da una linea difensiva composta da Yukinari Sugawara, Amos Pieper, Niklas Stark e Marco Friedl.

Davanti alla difesa agiranno Senne Lynen e Jens Stage, mentre Justin Njinmah, Romano Schmid e Samuel Mbangula supporteranno l'attaccante Marco Gruell.

Quote di Augsburg-Werder Brema: equilibrio con lieve vantaggio casalingo

I bookmaker vedono leggermente favorita la squadra di casa: William Hill quota la vittoria dell'Augsburg a 2.25, il pareggio a 3.30 e il successo del Werder Brema a 2.90.

Su Bet365, le quote sono simili, con l'Augsburg a 2.25, il pareggio a 3.50 e il Werder Brema che sale fino a 3.10, indicando un equilibrio sostanziale ma con un lieve vantaggio per i padroni di casa.

Giocatori chiave: i giovani alla ribalta

Alexis Claude-Maurice è uno dei motori del centrocampo dell’Augsburg, anche se nella sua stagione attuale non ha ancora trovato la via della rete né servito assist in campionato.

Con 11 presenze, di cui 8 da titolare, Claude-Maurice porta in dote una buona capacità di gestione palla e qualche spunto in fase offensiva, come dimostrano i suoi 17 tiri complessivi, di cui 6 nello specchio della porta avversaria.

Anton Kade, giovane prospetto tedesco, ha brillato come attaccante versatile in grado di adattarsi sia come finalizzatore che creatore di gioco. In 10 presenze, il ventunenne ha segnato 2 gol e, sebbene non abbia ancora registrato assist, le sue 12 occasioni chiave dimostrano la sua influenza negli ultimi metri.

Dal lato del Werder Brema, Marco Gruell ha dimostrato di essere un pezzo fondamentale in avanti. Con 2 reti e 1 assist su 14 apparizioni, Gruell si distingue per l'intensità con cui affronta gli avversari in duelli aerei, vincendone il 54% su 113 tentativi.

Con uno sguardo ai più giovani, il belga Samuel Mbangula ha già messo a segno 3 reti in 13 presenze, un buon adattamento al campionato tedesco alla tenera età di 21 anni. La sua abilità di spaccare le difese con dribbling e un'ottima vena realizzativa lo rende un elemento imprevedibile e temibile per la retroguardia avversaria.