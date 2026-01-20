Jannik Sinner avanza al secondo turno dell’Australian Open dopo il ritiro di Hugo Gaston sul punteggio di 6‑2, 6‑1. Il numero due del mondo affronterà ora l’australiano James Duckworth, wild card del torneo, che ha superato Dino Prizmic in cinque set.

Il ritiro di Gaston

Il match si è concluso prematuramente a causa del ritiro di Gaston, visibilmente in difficoltà, dopo due set. Sinner ha commentato: “Ho visto che non stava servendo forte nel secondo set. Non volevo vincere così, ha un grande talento e un grande tocco. Sapevo che all’inizio avrebbe giocato così.

Ma sono contento della partita e di come ho giocato”.

Duckworth prossimo avversario

James Duckworth, numero ottantotto del mondo, sarà l’avversario di Sinner al prossimo turno, in programma giovedì sulla Rod Laver Arena. Duckworth ha avuto la meglio su Dino Prizmic con il punteggio di 7‑6, 3‑6, 1‑6, 7‑5, 6‑3.

I precedenti tra Sinner e Duckworth

Sinner e Duckworth si sono affrontati tre volte in passato, con l’italiano in vantaggio per due vittorie a una. L’ultimo confronto risale ai quarti di finale del torneo di Sofia nel 2021, vinto da Sinner.

Il match tra Sinner e Duckworth è in programma giovedì 22 gennaio sulla Rod Laver Arena, con orario ancora da definire. L’incontro sarà trasmesso su Eurosport (canali Eurosport 1 ed Eurosport 2), Discovery+, HBO Max e, per gli abbonati DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels.