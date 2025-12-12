Nella fredda cornice del Deutsche Bank Park di Francoforte, il 13 dicembre alle ore 15:30, Eintracht Francoforte si prepara ad accogliere l'Augsburg per una sfida della 14ª giornata di Bundesliga 2025/26. Le due squadre scenderanno in campo con l'obiettivo di conquistare punti preziosi in classifica, ma è l'Eintracht a essere il favorito secondo i bookmaker,pronto a far valere il fattore campo nonostante le recenti difficoltà difensive.

Le probabili formazioni di Eintracht Francoforte-Augsburg

Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Michael Zetterer; Nnamdi Collins, Robin Koch, Arthur Theate; Rasmus Kristensen, Fares Chaibi, Mahmoud Dahoud, Nathaniel Brown; Ritsu Doan, Jean Bahoya; Jessic Ngankam.



Augsburg (3-4-2-1): Finn Dahmen; Noahkai Banks, Chrislain Matsima, Keven Schlotterbeck; Robin Fellhauer, Kristijan Jakic, Han-Noah Massengo, Dimitrios Giannoulis; Anton Kade, Fabian Rieder; Alexis Claude.

Quote di Eintracht Francoforte-Augsburg: padroni di casa in vantaggio nei pronostici

Secondo i bookmaker, Eintracht Francoforte parte con i favori del pronostico.

William Hill quota la vittoria interna a 1.70, il pareggio a 4.00 e il successo esterno dell'Augsburg a 4.33. Anche Bet365 mantiene una linea simile: vittoria casalinga a 1.70, pareggio a 4.20 e successo ospite a 4.33. Le quote riflettono un moderato favore per i padroni di casa, che potranno contare sul supporto del proprio pubblico.

Le statistiche dei giocatori chiave: Bahoya, Doan e Ngankam per l'Eintracht

Nell'Eintracht Francoforte, occhi puntati su Jean-Mattéo Bahoya. Il giovane Francese, 20 anni, è una promessa del reparto offensivo. Finora, ha collezionato 12 presenze, con 571 minuti giocati, 2 gol e 1 assist. La sua capacità di distribuire palla è testimoniata da 183 passaggi totali, di cui 12 chiave, e un'ottima percentuale di successo nei dribbling (12 su 19).

Al suo fianco, Ritsu Doan si conferma come un motorino incessante. Il nipponico ha giocato tutte le 13 partite da titolare, totalizzando 1056 minuti. Ha messo a segno 3 gol e fornito 4 assist, con 407 passaggi completati e 21 tackle, dimostrando una solidità bilaterale che è fondamentale per gli schemi tattici dell'Eintracht.

Jessic Ngankam, sebbene abbia disputato solo 2 partite, è possibile soluzione offensiva a gara in corso per il reparto offensivo. Attaccante di potenza e fisicità, con una notevole altezza di 184 cm, rimane un enigma interessante per le difese avversarie, pronto a capitalizzare sulle opportunità durante la partita.

Le speranze dell'Augsburg: Kade e Rieder cercano gloria

L'Augsburg non starà certo a guardare.

Anton Kade, 21 anni, si è già messo in luce con 2 reti in 9 presenze. Il suo dinamismo e la sua capacità di creare occasioni nella metà campo avversaria (13 tiri totali) sono essenziali per le sorti della sua squadra.

Fabian Rieder, con 3 gol e 2 assist in 11 partite, rappresenta una delle principali risorse offensive. Iltrequartista svizzero ha mostrato bravura sia nel creare che nel finalizzare, completando 281 passaggi e vincendo 45 duelli su 134 tentati. Sarà un pericolo costante per la difesa dell'Eintracht.