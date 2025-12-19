Appuntamento di prestigio nella diciassettesima giornata della Premier League 2025/26, con Aston Villa e Manchester United pronte a sfidarsi domenica 21 dicembre alle 17:30 al Villa Park di Birmingham. I Villans ospitano i Red Devils che cercano un riscatto in una stagione fin qui altalenante.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Manchester United

L’Aston Villa dovrebbe presentarsi sul terreno di gioco con un 4-2-3-1. Marco Bizot tra i pali, difesa a quattro con Matty Cash, Ezri Konsa, Nilsson Lindeloef e Ian Maatsen. A centrocampo, spazio alla diga composta da Boubacar Kamara e Amadou Onana, mentre John McGinn, Youri Tielemans e Morgan Rogers agiranno alle spalle del terminale offensivo Ollie Watkins.

Il Manchester United, invece, dovrebbe adottare un modulo 3-4-2-1. In porta Senne Lammens, con il terzetto arretrato formato da Leny Yoro, Lisandro Martinez e Luke Shaw. Sulle corsie esterne pronti Diogo Dalot e Patrick Dorgu, mentre in mezzo spazio alla qualità di Bruno Fernandes e Manuel Ugarte. Coppia avanzata composta da Matheus Cunha e Mason Mount, con Joshua Zirkzee a guidare l'attacco.

Quote di Aston Villa-Manchester United: Villans favoriti

Secondo i principali bookmaker, l'Aston Villa parte con i favori del pronostico: William Hill quota la vittoria casalinga a 2.10, mentre il pareggio è offerto a 3.50 e il successo del Manchester United a 3.20.

Stesse tendenze anche per Bet365, che mantiene la quota per il segno 1 a 2.10, il pareggio sale leggermente a 3.60, e la vittoria dei Red Devils è valutata a 3.30.

Le statistiche dei giocatori chiave per i Villans e i Red Devils

Fra i protagonisti più attesi della sfida, per l’Aston Villa, occhi puntati su John McGinn, che in 16 apparizioni stagionali ha messo a segno 1 gol e fornito 1 assist.

Ha una media passaggi significativa con 428 palloni distribuiti e un notevole coinvolgimento nei duelli, 151, di cui 68 vinti.

Un altro punto di forza per il Villa è Morgan Rogers, che si distingue in zona offensiva con 5 reti e 3 assist in altrettanti match. Le sue qualità nel dribbling (22 successi su 58 tentativi) lo rendono un potenziale spina nel fianco per la difesa ospite, mentre Ollie Watkins, con finora tre gol all'attivo, cercherà di migliorare la sua media realizzativa.

Per il Manchester United, Mason Mount si presenta come uno degli uomini chiave. Nonostante un impiego non sempre continuo, con 13 presenze di cui 8 dal primo minuto, ha già realizzato 3 reti.

Matheus Cunha è un altro osservato speciale, grazie alle sue performance convincenti con 2 gol e 1 assist, sostenute da una buona tenuta di palla e 309 passaggi completati. Infine, Joshua Zirkzee, finora poco frequente nel tabellino marcatori, avrà l'opportunità di mettersi in mostra sfruttando i suoi 193 centimetri di altezza per impensierire i centrali avversari.