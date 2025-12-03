La Juventus nel giro di 72 ore vede cadere un pezzo grosso della propria rosa dopo l'altro. A seguito del grave infortunio di Dusan Vlahovic, avvenuto durante la gara contro Cagliari, che gli procurerà una lesione di alto grado all’adduttore e lo costringerà ai box per almeno tre o quattro mesi, ora si registra un altro brutto episodio: nella partita di Coppa Italia vinta 2-0 contro Udinese, Federico Gatti è stato costretto a uscire per un problema al ginocchio destro.

Juventus, Gatti si ferma: il difensore dovrà essere operato per una lesione al menisco

Gatti, uscito al 55’ minuto della ripresa, visibilmente zoppicante è stato sostituito da Manuel Locatelli, autore poi del rigore che ha chiuso la contesa con l'Udinese. In mattina il difensore è stato avvistato, come da prassi, al JMedical per gli esami strumentali di rito e le notizie non sono confortanti: Gatti ha infatti riportato una lesione del menisco mediale, tale da rendere necessario un intervento chirurgico che verrà eseguito nei prossimi giorni.

Questo nuovo problema arriva in un momento già critico: nella lista degli indisponibili della Juventus ci sono nomi come Daniele Rugani e Gleison Bremer, ma attenzione perché il brasiliano potrebbe presto uscirne.

Spalletti perde pezzi nel momento peggiore della stagione ma potrebbe ritrovare presto Bremer

Il tecnico Luciano Spalletti si trova ora costretto a ridisegnare la squadra in vista di un ciclo durissimo di tre scontri diretti: trasferta a Napoli, trasferta a Bologna e in casa contro Roma. il tutto senza il centravanti titolare e senza uno dei difensori centrali più affidabili.

Da una parte, Spalletti dovrà inventarsi nuove soluzioni in attacco: sarà il turno di Jonathan David, che ieri ha dato risposte confortanti contro l'Udinese oppure di Loïs Openda, il quale aveva trovato il primo gol davanti al suo pubblico nella gara coi friulani salvo poi vederselo negare per offside. Dall’altra, in difesa, con Gatti out e con altri compagni ancora indisponibili la coperta sembra veramente corta.

C’è però una piccola luce: il recupero del difensore brasiliano Gleison Bremer procede a gonfie vele e il brasiliano potrebbe essere essere convocato con il Napoli o al massimo con il Bologna.

Un campanello d’allarme pericoloso

Gli stop di Vlahovic e Gatti, in ogni caso suonano come un vero e proprio campanello d’allarme per una Juventus che sta cercando di ritrovare sicurezza nei propri mezzi a seguito dei tanti scossosi arrivati nel corso dei mesi precedenti. Senza due dei volti più emblematici di questa rosa non sarà facile, ma Spalletti ha dimostrato nella sua carriera di saper fare di necessità virtù.