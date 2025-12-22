L’Inter studia i possibili colpi di calciomercato per questa sessione invernale ormai alle porte e sembra che sia proprio la difesa la porzione di campo sotto la luce dei riflettori. La retroguardia è stata fino a oggi il vero tallone d’Achille della formazione nerazzurra e con l'infortunio di Denzel Dumfries [VIDEO] risulta ancor più urgente la necessità di correre ai ripari con 1-2 rinforzi di qualità. Il nome nuovo per gennaio corrisponde a Tarik Muharemovic, difensore classe 2003 e attualmente al Sassuolo.

Tarik Muharemovic, profilo ideale per svecchiare la rosa nerazzurra e per nuove garanzie tattiche

L’Inter potrebbe puntare ad anticipare i tempi; la dirigenza con ovvie ragioni punta a blindare il primo posto ma per farlo serve registrare quelle incertezze e lacune che hanno rallentato il cammino non solo in campionato. Ecco perché il nome di Tarik Muharemovic andrebbe ad incastrarsi in una strategia di calciomercato che parte proprio dalla scorsa estate: ringiovanire la rosa. De Vrij e Acerbi potrebbero essere prossimi a vivere la loro ultima stagione all’Inter ed a prescindere il fattore anagrafico è tutt’altro che marginale. Lo sloveno del Sassuolo - 23 anni il prossimo febbraio - sarebbe dunque un tassello che prosegue la linea ‘green’ e che garantisce un talento non solo di prospettiva; già attualmente le sue qualità non sono passate inosservate.

Perno di sinistra ma abile anche come centrale: Muharemovic sarebbe un jolly difensivo per Chivu

Non solo rosa da ringiovanire; l’eventuale acquisto di Tarik Muharemovic nella prossima finestra di calciomercato sarebbe per l'Inter una mossa ben congegnata. Il difensore sloveno può occupare con estrema facilità la porzione di sinistra della retroguardia; zona di campo attualmente affidata a Bastoni che, in quest’ottica, avrebbe come rifiatare. Da non sottovalutare anche la versatilità del classe 2003 che già al Sassuolo si è messo in evidenza anche come centrale di una difesa a 3; anche in questo caso si tratta di una soluzione tattica non da poco per Cristian Chivu che ancora non sembra aver fissato le gerarchie proprio in quel ruolo specifico.

Inter: rischio asta per Tarik Muharemovic se l’affare non decolla a gennaio

Da segnalare anche le parole di Giovanni Carnevali - AD del Sassuolo - che ai microfoni di Sky Sport ha confermato - senza menzionare i club - l’interesse nei confronti di Tarik Muharemovic. Per l’Inter non è dunque da escludere il rischio asta di calciomercato per il centrale sloveno; muoversi a gennaio sarebbe dunque una mossa utile anche in termini economici. Per Transfermarkt il suo valore sarebbe di circa 7 milioni ma, con le dinamiche odierne, difficile che il Sassuolo lo lasci partire per meno di 15/20 milioni di euro.