L'Inter è vigile in vista della prossima apertura del calciomercato e tra le piste da seguire con attenzione spunta il nome di Guglielmo Vicario reduce da un periodo particolarmente difficile al Tottenham. Le prime due stagioni londinesi gli avevano permesso di mettersi in mostra anche in ottica nazionale ma, soprattutto, lo aveva elevato a beniamino dei tifosi degli Spurs. Nelle ultime settimane il rapporto tra giocatore è appassionati sembra però essersi incrinato, complici alcuni errori tecnici che in alcuni casi hanno anche pregiudicato il risultato finale.

L’ultimo intervento non impeccabile si è concretizzato nella sfida di questo weekend tra Tottenham e Nottingham Forest. Una prestazione giudicata negativa dalla stampa e dai fan e ora l’Inter fiuta l’opportunità di fiondarsi sull’estremo difensore approfittando del momento sia in termini economici che tecnici.

Guglielmo Vicario e Tottenham ai ferri corti: prestazioni deludenti e sirene di mercato

Tutto è partito dalla recente sfida di Premier League tra Tottenham e Fulham (29 novembre 2025) con una prestazione particolarmente negativa da parte di Guglielmo Vicario. L’estremo difensore italiano è così finito sulla graticola, stroncato dai suoi tifosi; situazione peggiorata, come anticipato, dopo l’ultima uscita contro il Nottingham Forest.

La doppietta di Hudson-Odoi è figlia di due errori tecnici di Vicario: prima un passaggio sbagliato, poi un’uscita fuori tempo. Insomma, una situazione poco felice per il portiere italiano che potrebbe prendere seriamente in considerazione l’ipotesi di un trasferimento all’Inter, anche per un proprio rilancio personale.

L’Inter fiuta il colpo: le ultime prestazioni possono far calare il prezzo di Vicario

La situazione difficile di Guglielmo Vicario al Tottenham può certamente far calare le richieste degli Spurs in termini economici. L’Inter starebbe dunque valutando la possibilità di aprire le trattative con l’estremo difensore a dispetto del momento negativo dal punto di vista delle prestazioni; anzi, la leva sarebbe quella del rilancio in nerazzurro con la consapevolezza delle qualità del portiere che di certo non sono svanite come per magia.

Dal canto suo, pare che Vicario gradisca il rientro in Italia dopo 2 stagioni in Premier League. Date le circostanze, l’Inter potrebbe tentare l’affondo già nel mercato di gennaio piuttosto che attendere la finestra estiva dove la concorrenza sarebbe decisamente più fitta. Il prezzo dell’estremo difensore attualmente al Tottenham si aggira intorno ai 20 milioni di euro ma, dato l’umore attuale, la dirigenza nerazzurra potrebbe riuscire a limare ulteriormente il prezzo.

Vicario all’Inter, il possibile impatto sulle gerarchie nerazzurre: dal possibile addio di Sommer al dualismo con Martinez

Il possibile interesse dell'Inter per Vicario potrebbe essere strettamente legato alle ultime prestazioni poco convincenti di Yann Sommer.

Cristian Chivu ha protetto e blindato il portiere svizzero, ma al contempo la poca affidabilità riscontrata nelle ultime settimane potrebbe comunque aver fatto accendere una spia alla dirigenza nerazzurra, ora alla ricerca di un sostituto. L’arrivo del portiere del Tottenham - eventualmente nel mercato di gennaio - avrebbe un impatto anche sul ruolo di Josep Martinez; lo spagnolo dovrebbe accettare il ruolo di terzo portiere - almeno fino alla prossima stagione - e poi nuovamente di secondo in caso di addio di Sommer in estate. Dunque, l’attuale vice di Sommer si troverebbe nuovamente a lottare con la concorrenza per l’ambizione di una maglia da titolare.