Tra ritorni suggestivi e opportunità in prospettiva, l’Inter sonda il terreno in vista della prossima riapertura del calciomercato al fine di regalare a Cristian Chivu i tasselli necessari per migliorare una rosa che, in partenza, poteva sembrare ben assortita. L’imprevisto del momento è l'infortunio di Denzel Dumfries; una circostanza che ha spinto la dirigenza a riaprire i taccuini e cercare un’alternativa valida per ovviare all’assenza dell’olandese che potrebbe protrarsi per diverse settimane. L'ultimo nome emerso per una lista anche piuttosto corposa è quello di Raoul Bellanova: 'vecchia conoscenza' per i tifosi nerazzurri.

Raoul Bellanova, ritorno di fiamma per la fascia destra

L’Inter punta a consolidare il primo posto e la corsa verso lo scudetto passa anche per una pianificazione attenta delle prossime mosse in ottica calciomercato. Come anticipato, la priorità è la corsia di destra e come nome nuovo per rimediare all'assenza di Dumfries spunta un nome inatteso: Raoul Bellanova. Per l’esterno, attualmente all’Atalanta, sarebbe un ritorno in nerazzurro dopo la stagione 2022-23. Intanto quasi 3 stagioni positive - Torino, poi Bergamo dal 2024 - con un percorso di crescita che potrebbe dunque allontanare quello scetticismo che accompagnò il classe 2000 nel corso della sua esperienza del passato recente all’Inter.

Bellanova, per il ritorno all’Inter la chiave potrebbe essere Marco Palestra

L’eventuale acquisto di Raoul Bellanova da parte dell’Inter potrebbe essere agevolato da un altro nome che piace molto ai nerazzurri e non solo: Marco Palestra. Quest’ultimo tornerà a Bergamo al termine del prestito al Cagliari e, a quel punto, lo spazio per Raoul potrebbe ridursi in maniera corposa. In quest’ottica, il trasferimento in nerazzurro - sponda Inter - già in questa finestra invernale di calciomercato non sarebbe una grave perdita per la squadra di Palladino.

Norton-Cuffy, il Genoa spara alto: in lizza anche Palestra e Cambiaso

Le riflessioni dell’Inter per colmare il vuoto lasciato da Denzel Dumfries sarebbero indirizzate anche verso altri nomi oltre quello di Raoul Bellanova.

Sempre calda la pista che porta a Norton-Cuffy del Genoa; un affare non complesso dal punto di vista dei dialoghi ma ostico in termini economici. Le richieste sarebbero di poco superiori ai venti milioni, un esborso che i nerazzurri potrebbero voler evitare nella sessione invernale del mercato. Difficile anche il nome di Marco Palestra - citato in precedenza - protagonista di un’ascesa destinata a far lievitare il prezzo per la prossima estate. Da menzionare anche il possibile interesse per Cambiaso nell’ottica di uno scambio con la Juventus per Davide Frattesi.