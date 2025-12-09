L'ex allenatore Alessandro Calori ha commentato la vittoria del Milan sul Torino, definendola una “rimonta importante”. Intervistato da TuttoMercatoWeb.com, Calori ha affermato: “Il Milan ha giocato un primo tempo dove non aveva punti di riferimento. Poi si è fatto anche male Leao. Nel secondo tempo Pulisic ha cambiato tutto, la squadra ha fatto una rimonta importante”.

Il contesto della partita

Il Torino è partito fortissimo contro i rossoneri, portandosi in vantaggio di due gol dopo appena diciassette minuti. La squadra rossonera ha accorciato le distanze a metà primo tempo con Rabiot.

La svolta è arrivata nella ripresa. Pulisic, entrato dalla panchina, si è reso protagonista di una doppietta ribaltando completamente la situazione. Grazie alla vittoria ottenuta contro i granata, il Milan è tornato al comando della classifica insieme al Napoli di Antonio Conte.

Il ruolo decisivo di Pulisic

L’ingresso di Christian Pulisic è stato determinante: l’americano, in dubbio fino a poco prima del match a causa di un attacco febbrile, ha segnato due gol in pochi minuti, cambiando l’inerzia della partita. La sua prestazione è stata definita da Calori come il momento chiave della rimonta.

Approfondimento: la rimonta e la classifica

Il Milan ha ribaltato il Torino da 0‑2 a 3‑2 grazie a una reazione decisa nella ripresa.

Prima il faro di speranza acceso da Rabiot che ha accorciato le distanze con un gran tiro da fuori, poi Pulisic ha pareggiato pochi secondi dopo il suo ingresso e ha siglato il gol del sorpasso su assist di Ricci. Con questa vittoria, i rossoneri si sono riportati a 31 punti dopo il posticipo del lunedì, in vetta alla Serie A insieme al Napoli, superando l’Inter.

Massimiliano Allegri, squalificato, ha seguito la partita dalla tribuna, mentre l’assistente Marco Landucci ha gestito la squadra in panchina. La rimonta ha rappresentato un segnale importante per il prosieguo della stagione.