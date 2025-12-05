Sassuolo e Fiorentina si daranno battaglia sabato 6 dicembre alle ore 15:00, al MAPEI Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia, nella 14ª giornata di Serie A 2025/26.

Una gara dal peso specifico importante: i neroverdi di Grosso cercano risposte immediate dopo il ko dell’ultimo turno, mentre la Viola di Vanoli è chiamata a dare un segnale forte per avviare finalmente un percorso più lineare in campionato.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Fiorentina

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté.



Allenatore: Grosso

Grosso dovrà rinunciare al suo uomo simbolo: Berardi, ai box per una lesione muscolare che lo terrà fuori almeno fino alla 21ª giornata.

Out anche Pieragnolo per tutta la stagione, mentre restano da monitorare le condizioni di alcuni giocatori chiave.

Fiorentina (4-3-1-2): De Gea; Dodô, Comuzzo, Ranieri, Parisi; Mandragora, Fagioli, Sohm; Gudmundsson; Piccoli, Kean.

Allenatore: Vanoli

Vanoli perde Pongracic, squalificato, e resta in attesa di capire se Gosens riuscirà a recuperare. In avanti non è escluso un cambio dell’ultimo momento: Dzeko può insidiare Gudmundsson nel ruolo di trequartista, qualora il tecnico decidesse di variare assetto.

Quote di Sassuolo-Fiorentina: equilibrio nelle previsioni

Le quote dei bookmaker delineano un match dal pronostico incerto.

William Hill propone il Sassuolo vincente a 2.70, il pareggio a 3.10 e il successo della Fiorentina a 2.60.

Valutazioni molto simili arrivano da Bet365, che offre il 2 viola a 2.60, il pari a 3.25 e l’1 neroverde a 2.75.

I leggeri favori del pronostico vanno alla Viola, ma il campo – come sempre – potrà ribaltare ogni previsione.

Le statistiche dei giocatori chiave: Laurienté, Matic e Kean

Armand Laurienté: con una valutazione media di 6.82 in 13 presenze, l’attaccante francese del Sassuolo ha contribuito con 2 gol e 1 assist nell'arco della stagione.

Le sue qualità dribblatorie, sebbene ancora da affinare (solo 3 successi su 16), lo rendono un elemento da tenere d'occhio nell'attacco neroverde.

Nemanja Matic: Matic a 37 anni rimane un pilastro del centrocampo Sassuolo. Ha collezionato 12 presenze, contribuendo con 1 gol e una solidità difensiva che si riflette nei 20 tackle e 8 intercetti eseguiti. Il serbo è il metronomo della squadra con 659 passaggi effettuati.

Moise Kean: l’attaccante della Fiorentina è stato protagonista di 12 partite, segnando 2 reti e fornendo un assist, con una valutazione media di 6.63. Kean risulta difficile da marcare per il suo dinamismo, come indicano i 58 duelli vinti su 132 e i 13 dribbling riusciti su 39 tentativi. La sua capacità di creare scompiglio nelle difese avversarie sarà un fattore chiave nella sfida contro il Sassuolo.