Il Milan avrebbe messo nel mirino Federico Gatti della Juventus, aprendo uno scenario di mercato che potrebbe accendere la prossima sessione di trasferimenti. Il club rossonero, infatti, è alla ricerca di rinforzi nel reparto difensivo e Massimiliano Allegri avrebbe indicato proprio il centrale piemontese come uno dei profili ideali per puntellare la retroguardia. La conoscenza del campionato, la fisicità e l’esperienza maturata insieme negli anni a Torino rendono Gatti un nome particolarmente apprezzato dall’allenatore livornese, intenzionato a costruire una difesa solida e affidabile.

Secondo quanto affermato da La Repubblica, il Milan starebbe studiando una possibile formula per arrivare al difensore bianconero e l’idea potrebbe essere quella di proporre alla Juventus Samuele Ricci.

Ipotesi di scambio

I rossoneri, dunque, valutano uno scambio che coinvolgerebbe due giocatori importanti, entrambi nel pieno della loro maturità calcistica. La Juventus, dal canto suo, è alla ricerca di un centrocampista in grado di alzare il livello di qualità della mediana, un reparto che Luciano Spalletti vuole rendere più completo e funzionale al suo gioco.

Ricci rappresenta un profilo che potrebbe rispondere a queste esigenze. L’ex Torino, passato al Milan nell’ultima estate, è stato pagato circa 25 milioni di euro, una cifra significativa che testimonia la fiducia e l’investimento fatto dal club rossonero.

Per questo motivo, l’ipotesi di uno scambio tra Ricci e Gatti potrebbe diventare una delle sorprese di questo mercato, soprattutto se entrambe le società dovessero ritenere l’operazione vantaggiosa dal punto di vista tecnico ed economico. In questo contesto, l’interesse del Milan e la possibile proposta di scambio con Ricci assumono un peso ancora maggiore. La Juventus riflette, i rossoneri osservano e il mercato resta sullo sfondo, pronto a regalare sviluppi interessanti nelle prossime settimane.

Gatti lavoro per recupera dal problema al ginocchio

Nel frattempo, però, Federico Gatti è fermo ai box dopo l’operazione al menisco, un intervento che lo ha costretto a uno stop forzato in una fase delicata della stagione.

Il rientro del numero 4 bianconero è previsto per metà gennaio, quando potrà tornare a disposizione dello staff tecnico e provare a ritagliarsi nuovamente uno spazio importante all’interno della rosa. L’infortunio, inevitabilmente, ha inciso sulla sua continuità e sulla possibilità di mettersi in mostra con regolarità.

Per ora, con Spalletti, il difensore piemontese ha trovato poco spazio, complice appunto lo stop fisico che ne ha rallentato il percorso. Anche quando è stato disponibile, Gatti ha dovuto fare i conti con una concorrenza importante all’interno del reparto arretrato. La sensazione, infatti, è che al momento sia comunque dietro a Kalulu, Bremer e Kelly nelle gerarchie difensive, una situazione che potrebbe spingerlo a valutare con attenzione il proprio futuro.