Come rivelato da Tuttosport, il rapporto tra Luciano Spalletti e John Elkann è solido, costante e soprattutto diretto. Un legame che va oltre il semplice confronto istituzionale e che si basa su dialoghi frequenti, visione condivisa e fiducia reciproca. Lo stesso allenatore ha confermato di sentirsi spesso con la proprietà, un privilegio che, nella recente storia bianconera, era stato concesso solo a Massimiliano Allegri. Un dettaglio che certifica quanto la posizione di Spalletti all’interno del progetto Juventus sia centrale e quanto Elkann creda nella sua guida tecnica.

Fiducia in Spalletti

L’allenatore di Certaldo è arrivato a Torino con un compito chiaro: riportare la Juventus in alto e, soprattutto, restituirle un’identità forte, riconoscibile e moderna. Un lavoro che richiede tempo, pazienza e coesione tra tutte le componenti del club. Proprio per questo, le parti hanno deciso di rimandare ogni discussione sul futuro al termine della stagione, concentrandosi esclusivamente sul presente e sugli obiettivi immediati. La priorità è il campo, i risultati e la crescita della squadra.

Il successo ottenuto a Bologna rappresenta un punto di partenza importante. Spalletti vuole dare continuità a quella prestazione, convinto che la Juventus stia iniziando a recepire in modo sempre più chiaro i suoi principi di gioco.

La sfida contro la Roma, in programma nei prossimi giorni, è un banco di prova significativo sia dal punto di vista tecnico che emotivo. Il tecnico spera di regalare una soddisfazione speciale a John Elkann, consapevole del valore simbolico di un risultato positivo contro una diretta concorrente.

Spalletti studia nuove soluzioni

Nel frattempo, però, Spalletti è già immerso nelle valutazioni legate alle scelte di formazione. Contro i giallorossi mancherà Teun Koopmeiners, che sarà costretto a saltare il match per squalifica. Un’assenza pesante, soprattutto per l’equilibrio difensivo della squadra. Da quando è arrivato alla Juventus, infatti, l’allenatore di Certaldo ha sempre utilizzato l’olandese come braccetto di sinistra, sfruttandone intelligenza tattica, capacità di lettura e qualità nell’impostazione.

Senza Koopmeiners, le opzioni a disposizione sono principalmente due: Daniele Rugani o Gleison Bremer. Il difensore brasiliano sta meglio dal punto di vista fisico, ma non ha ancora il ritmo partita per garantire novanta minuti ad alta intensità. La decisione finale sarà condivisa con lo stesso Bremer, che dovrà comunicare allo staff se si sentirà pronto per partire dal primo minuto o se preferirà subentrare a gara in corso.

Nel caso in cui Bremer non venisse schierato dall’inizio, la soluzione più logica porterebbe a Rugani. A quel punto, non è da escludere un cambio di assetto tattico, con il possibile passaggio a una difesa a quattro per garantire maggiore equilibrio e solidità. Scelte delicate, che confermano come la partita contro la Roma non sia solo un appuntamento di prestigio, ma anche un passaggio chiave nel percorso di crescita della nuova Juventus di Spalletti.